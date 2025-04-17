За 230 млн лет пережили два массовых вымирания на Земле: как крокодилам удается выживать так долго

Всестороннее сравнение черепов, зубов и челюстей крокодилов намекает на то, что крокодилы невероятно хороши во всем, что связано с выживанием. Представителям этого вида удалось выживать на планете более 200 миллионов лет, а также пережить сразу несколько массовых вымираний.

Related video

Об этом пишет Discover Magazine.

Крокодилы настойчивы, причем не только в своей смертельной погоне за добычей, но также и в плане выживания. Предыдущие исследования уже показали, что современный вид происходит от 230-миллионной линии, которой на самом деле удалось пережить два массовых вымирания.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые определили, что именно гибкость, вероятно, является ключом к долголетию. Крокодилы, которые выжили на протяжении миллионов лет, могут есть разнообразную пищу и жить в разных средах обитания. Понимание этого уровня приспособляемости может помочь выжить видам, находящимся под угрозой исчезновения.

По словам автора исследования, профессора Университета Центральной Оклахомы Кигана Мелстрома, вымирание и выживание — две стороны одной медали. Несмотря на массовые вымирания, некоторым группам животных удавалось выживать на Земле и становиться все более разнообразными.

Крокодилов часто называют "живыми ископаемыми", однако это может быть немного неточным названием, потому как этот ярлык предполагает отсутствие изменений. По словам исследователей, изучение того, как они выжили так долго, противоречит этому.

Результаты указывают на то, что крокодилы так долго обитают на Земле, что им удалось изменить место своего обитания и свои пищевые привычки. Эти изменения произошли во время двух массовых вымираний: первое произошло в конце триаса, около 201, 4 миллиона лет назад; второе произошло в конце мелового периода — около 66 миллионов лет назад.

Известно, что в течение позднего триасового периода доминировали псевдозухии — обширная группа, включающая ранних крокодиломорфов и многие другие вымершие линии. Крокодиломорфы тогда были существами небольшого и среднего размера, относительно редкими и в основном питались мелкими животными, вероятно, в воде.

Другие группы псевдозухий доминировали на суше и имели широкий диапазон форм тела и размеров. Но этот уровень специализации, вероятно, погубил их во время вымирания в конце триаса, оставив крокодиломорфов одним из самых доминирующих и приспособляемых оставшихся видов.

По словам Мелстрома, далее начался хаос: водные гиперхищники, наземные универсалы, наземные гиперхищники, наземные травоядные — крокодиломорфы развили огромное количество экологических ролей во времена динозавров. Ученые обнаружили, что виды крокодиломорфов начали медленно сокращаться в течение позднего мелового периода, а более специализированные виды все чаще исчезали. По сути, после массового вымирания, погубившего динозавров, на Земле остались лишь водные и полуводные крокодиломорфы.

В ходе исследования ученым удалось определить рацион крокодилов на протяжении миллионов лет, проанализировав форму черепа и зубов разных видов с течением времени. Результаты указывают, что кинжалообразные зубы, вероятно, связаны с плотоядными животными, в то время как другая форма зубов, похожая на ступку с пестиком, похоже, использовалась для пережевывания растительной массы.

Чтобы составить представление о рационе животного с течением времени, исследователи изучили черепа 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 ныне живущих видов крокодилов. Они посетили зоологические и палеонтологические музейные коллекции в семи странах и на четырех континентах, в конечном итоге изучив черепа 99 вымерших видов крокодиломорфов и 20 ныне живущих видов крокодилов.

Далее ученые создали базу данных окаменелостей, охватившую 230 миллионов лет истории крокодилов. Затем они сравнили ее с предыдущим набором данных о ныне живущих некрокодилах, включая 89 млекопитающих и 47 видов ящериц. Образцы представляли собой диапазон диетической экологии, от строгих плотоядных до облигатных травоядных, и большое разнообразие форм черепа.

Отметим, что сегодня на Земле обитает 26 видов крокодилов и все они являются полуводными универсалами. Это придает вес теории о том, что "лучше быть универсалом, чем специализироваться на чем-то одном".

Ранее Фокус писал о том, что ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила.