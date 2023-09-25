Не родственник современных рептилий. Ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила (фото, видео)

По словам сотрудника музея Северной территории Австралии др. Адама Йейтса, в прошлом крупных древних рептилий могли называть в честь известных британских аристократов. Но сейчас терминологию берут из языков коренных народов.

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Разновидности семейства доисторических крокодилов, которые населяли центральную Австралию 8 млн лет назад, наконец-то дали название. Но, несмотря на сходство с современными рептилиями, у крокодилов из семейства Бару, чьи ископаемые останки обнаружили в 2009 году, все же нет с ними родственных связей. Об этом сообщает ABC.

Доктор Адам Йейтс, сотрудник музея Северной территории Австралии, рассказал, что доисторические крокодилы достигали размеров современных, вырастали по меньшей мере до 4 метров в длину или даже больше.

"Они жили в эпоху, когда в центральной части Зеленого континента начиналась засуха, но все же это не идет ни в какое сравнение с современным засушливым климатом, — пояснил Йейтс. — Прежде в водоемах было достаточно воды, чтобы такие существа могли свободно плавать".

Вымерший крокодил "илилубинья", что в переводе означает умелый или сильный охотник

Доисторические крокодилы были крупнее современных. По словам ученого, чтобы в точности определить этот вид, ушло много времени. Пришлось долго чистить найденные артефакты, делалось это с особой тщательностью, чтобы не повредить находку.

Затем нужно было сравнить их с уже известными представителями.

По словам Йейтса, в прошлом доисторических животных называли в честь известных людей, например каких-то британских аристократов. Но эта традиция все же не сохранилась: терминологию решили взять из языков коренных народов.

Вымерший крокодил

"Мы остановились на названии "илилубинья", что в переводе означает умелый или сильный охотник, и как раз подходит крокодилу", — сказал исследователь, добавив, что упомянутый представитель семейства Бару жил за 20 млн лет до появления алькута Бару. Обитали они практически по всей территории северной части континента.

"Но затем произошло какое-то событие. А вид илилубинья из семейства Бару относится к последним из их представителей, которых мы нашли в более поздних отложениях", — пояснил Йейтс.

Почему вымерли доисторические крокодилы

Ученый также рассказал о своей догадке, почему вымер упомянутый вид.

"Это несколько спекулятивно, но моя оценка или предположение в том, что все дело в климатических изменениях в центральной Австралии. В еще более поздних отложениях находят и других видов, которые появились позже Бару, поэтому я думаю, что произошло некая временная засуха, радикальное изменение, которое осушило реки. Впоследствии реки вновь стали полноводными, но на смену прежней разновидности крокодилов пришли новые", — отметил он.

Не родственники современным крокодилам

Ученый также рассказал, что, несмотря на внешнее сходство с современными крокодилами, анатомические особенности семейства Бару все же очень отличаются от современных австралийских крокодилов, а авторы художественных реконструкций просто дорисовывают лишнее.

Вымерший крокодил "илилубинья", что в переводе означает умелый или сильный охотник

Близкие сородичи Бару мекосукины (mekosuchinae) полностью вымерли. Затем на территорию Австралии перебрались азиатские рептилии.

Напомним, что житель Австралии ежедневно добирается на работу через реку с голодными крокодилами. На опубликованной записи можно насчитать около 15 хищников, которые пристально следят за проезжающим по реке автомобилем.

Также сообщалось, что более 70 крокодилов сбежали с фермы во время наводнения.