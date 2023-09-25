Не родич сучасних рептилій. Учені 14 років думали, як назвати доісторичного крокодила (фото, відео)

За словами співробітника музею Північної території Австралії др. Адама Єйтса, у минулому великих стародавніх рептилій могли називати на честь відомих британських аристократів. Але зараз термінологію беруть із мов корінних народів.

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Різновиду сімейства доісторичних крокодилів, які населяли центральну Австралію 8 млн років тому, нарешті дали назву. Але, незважаючи на схожість із сучасними рептиліями, у крокодилів із сімейства Бару, чиї викопні рештки виявили 2009 року, все ж таки немає з ними родинних зв'язків. Про це повідомляє ABC.

Доктор Адам Єйтс, співробітник музею Північної території Австралії, розповів, що доісторичні крокодили досягали розмірів сучасних, виростали щонайменше до 4 метрів завдовжки або навіть більше.

"Вони жили в епоху, коли в центральній частині Зеленого континенту починалася посуха, але все ж таки це не йде в жодне порівняння з сучасним посушливим кліматом, — пояснив Єйтс. — Раніше у водоймах було достатньо води, щоб такі істоти могли вільно плавати".

Вимерлий крокодил

Доісторичні крокодили були більшими за сучасних. За словами вченого, щоб точно визначити цей вид, пішло багато часу. Довелося довго чистити знайдені артефакти, робилося це з особливою ретельністю, щоб не пошкодити знахідку.

Потім потрібно було порівняти їх з уже відомими представниками.

За словами Єйтса, у минулому доісторичних тварин називали на честь відомих людей, наприклад якихось британських аристократів. Але ця традиція все ж не збереглася: термінологію вирішили взяти з мов корінних народів.

Вимерлий крокодил "вправний або сильний мисливець"

"Ми зупинилися на назві "ілілубінья", що в перекладі означає вправний або сильний мисливець, і якраз підходить крокодилу", — сказав дослідник, додавши, що згаданий представник сімейства Бару жив за 20 млн років до появи алькута Бару. Мешкали вони практично по всій території північної частини континенту.

"Але потім сталася якась подія. А вид ілілубінья з сімейства Бару належить до останніх з їхніх представників, яких ми знайшли в пізніших відкладеннях", — пояснив Єйтс.

Чому вимерли доісторичні крокодили

Вчений також розповів про свою здогадку, чому вимер згаданий вид.

"Це дещо спекулятивно, але моя оцінка або припущення в тому, що вся справа в кліматичних змінах у центральній Австралії. У ще пізніших відкладеннях знаходять й інші види, які з'явилися пізніше за Бару, тож я думаю, що сталася якась тимчасова посуха, радикальна зміна, яка осушила річки. Згодом річки знову стали повноводними, але на зміну колишньому різновиду крокодилів прийшли нові", — зазначив він.

Не родичі сучасним крокодилам

Науковець також розповів, що, попри зовнішню схожість із сучасними крокодилами, анатомічні особливості родини Бару все ж таки дуже відрізняються від сучасних австралійських крокодилів, а автори художніх реконструкцій просто домальовують зайве.

Вимерлий крокодил

Близькі родичі Бару мекосукіни (mekosuchinae) повністю вимерли. Потім на територію Австралії перебралися азіатські рептилії.

Нагадаємо, що житель Австралії щодня добирається на роботу через річку з голодними крокодилами. На опублікованому записі можна нарахувати близько 15 хижаків, які пильно стежать за автомобілем, що проїжджає річкою.

Також повідомлялося, що понад 70 крокодилів втекли з ферми під час повені.