Запрещено выходить из дома: более 70 крокодилов сбежали с фермы во время наводнения (фото)

Рептилии разводятся ради их кожи, а также мяса, которое иногда используется в традиционной медицине. В пострадавшем районе находится тематический парк крокодилов и крупнейшая в стране база по разведению крокодилов.

Related video

Власти одного из китайских городов начали операцию по поиску большого количества крокодилов, сбежавших во время наводнений, обрушившихся на регион в последние дни. Об этом пишет The Guardian.

На прошлой неделе тайфун принес на юг Китая продолжительные проливные дожди, вызвавшие наводнения в Гонконге и других районах. По сообщениям местных СМИ, в результате наводнения в районе города Маомин (провинция Гуандун) переполнилось озеро на коммерческой крокодиловой ферме, откуда сбежали более 70 животных.

Важно

Слоны отомстили охотникам после того, как они подстрелили одного из них (видео)

Местные власти предупредили жителей деревни Пенг Кун о необходимости не выходить из дома после того, как в окрестностях были замечены крокодилы.

Представитель местного управления по чрезвычайным ситуациям сообщил, что чиновники работают над тем, чтобы справиться с рептилиями. Он не сообщил, сколько животных еще находится на свободе и удалось ли их поймать, но китайские государственные СМИ сообщили, что восемь животных были пойманы. По сообщениям, некоторые из них были застрелены или убиты током.

Спасатели на лодках обследуют затопленные поля Фото: Douyin

На опубликованных кадрах видно, как спасатели в красной униформе на лодках обследуют затопленные поля. На других кадрах было заметно, как несколько двухметровых крокодилов лежат на дороге, их пасти стянуты красной лентой.

"Крокодилы все еще находятся в воде, и несколько государственных ведомств работают над их поимкой. Конкретная ситуация еще уточняется, в том числе конкретное количество крокодилов", — сообщило государственное Китайское национальное радио (CNR) со ссылкой на местное сельскохозяйственное бюро.

Крокодилы разводятся в Китае ради их кожи, а также мяса, которое иногда используется в традиционной медицине. По данным CNR, в пострадавшем районе находится тематический парк крокодилов и крупнейшая в стране база по разведению крокодилов.

Ранее Фокус сообщал, что в Камбодже 40 крокодилов съели владельца фермы, где выращивают рептилий. По данным полиции, животные оторвали и проглотили обе руки и ногу мужчины, все его тело было в следах от укусов. Погибшего годами призывали прекратить разводить рептилий, но он продолжал и даже возглавлял ассоциацию местных крокодильих ферм.

Также стало известно, что австралиец выжил во время нападения крокодила. В интервью местным журналистам пострадавший рассказал, что поначалу решил, что на него напала акула, но затем понял, что имеет дело с кровожадной рептилией.