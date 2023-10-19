Обнаружены останки последнего известного крокодила в Европе: он жил 4,5 млн лет назад (фото)

Крокодилы в Европу пришли из Африки, но затем из-за изменения климата вымерли здесь.

Related video

Палеонтологи обнаружили в Испании зуб древнего крокодила, который жил 4,5 млн лет назад. Этот зуб принадлежал одному из последних крокодилов, которые обитали в Европе. Эта находка подтверждает версию о том, что примерно 6,2 млн лет назад крокодилы переместились из Африки в Европу по дну высохшего Средиземного моря, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На палеонтологическом участке, площадью 30 квадратных метров, расположенном в провинции Гранада в Испании, раскопки впервые начались в начале 2000-х годов. За это время ученые обнаружили здесь более 2 тысяч окаменелых останков древних животных, включая давно вымерших слонов, рептилий, амфибий и рыб.

Важно

Не родственник современных рептилий. Ученые 14 лет думали, как назвать доисторического крокодила (фото, видео)

Во время новых раскопок испанские палеонтологи обнаружили зуб древнего крокодила, возраст которого составляет 4,5 млн лет. Ученые считают, что этот хищник принадлежал к роду Настоящие крокодилы и был похож на современных нильских крокодилов, обитающих в Африке.

Ученые считают, что этот хищник принадлежал к роду Настоящие крокодилы и был похож на современных нильских крокодилов, обитающих в Африке (на фото) Фото: Wikipedia

По словам палеонтолога Бьенвенидо Мартинеса Наварро, обнаруженный зуб крокодила самым поздним свидетельством существования крокодилов в Европе из всех окаменелостей, которые были обнаружены ранее. До этого останки крокодилов, которые жили миллионы лет назад в Европе, относились к самому позднему периоду миоцена (эта эпоха продолжалась с 23 млн до 5,3 млн лет назад) и к самому раннему плиоцену (эта эпоха продолжалась с 5,3 млн до 2,6 млн лет назад).

Во время новых раскопок испанские палеонтологи обнаружили зуб древнего крокодила, возраст которого составляет 4,5 млн лет Фото: Live Science

Сейчас ученые считают, что крокодилы перебрались в Европу примерно 6,2 млн лет назад перед тем как Средиземное море полностью высохло во время Мессинского кризиса солености. Этот кризис возник из-за того, что на Земле значительно снизилась температура и уровень мирового океана уменьшился на 70 метров. Таким образом из Атлантического океана стало поступать меньше воды в Средиземное море. Но также движение литосферных плит привело к тому, что дно океана рядом с Гибралтарским проливом значительно поднялось. Поэтому Средиземное море оказалось в полной изоляции и в конечном итоге полностью высохло. Свидетельском этого является огромны слой соли, толщиной в 3 км в некоторых местах, который был обнаружен в 70-х года прошлого века под десятками метров отложений на дне Средиземного моря.

На палеонтологическом участке, площадью 30 квадратных метров, расположенном в провинции Гранада в Испании, раскопки впервые начались в начале 2000-х годов. За это время ученые обнаружили здесь более 2 тысяч окаменелых останков древних животных, включая давно вымерших слонов, рептилий, амфибий и рыб Фото: Live Science

По словам ученых, из-за этого некоторые виды животных из Африки смогли перебраться в Европу. Мессинский кризис солености продолжался примерно 700 тысяч лет. Средиземное море снова наполнилось водой благодаря тому, что дно Атлантического океана снова опустилось, а также из-за повышения температуры на Земле.

Испанские ученые считают, что крокодилы, прибывшие в Испанию из Африки в плиоцене, когда климат в Европе стал более холодным и сухим. Но в раннем периоде этой эпохи здесь существовал более влажный тропический климат.

Как уже писал Фокус, акулы настолько старые, что уже дважды облетели Млечный Путь. Как показывают астрономические данные и простые математические расчеты акулы действительно являются более продвинутыми космическими путешественниками, чем люди. Конечно же акулы не летали в космос, секрет кроется в другом.

Также Фокус писал о том, что исследователи выяснили, в чем причина массовой гибели серых китов в Тихом океане. Киты уже пережили за последние 40 лет два масштабных вымирания, а третье продолжается до сих пор.