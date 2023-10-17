Туши выбрасывает на берег. Ученые выяснили причину массового вымирания серых китов (фото)

За последние 40 лет произошло три случая массовой гибели серых китов у берегов Северной Америки. Но последнее вымирание продолжается и сейчас.

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Туши сотен серых китов, выброшенных на сушу на северо-западном побережье США, до сих пор находят ученые. Это уже третья волна массовой гибели серых китов, обитающих в северо-восточной части Тихого океана. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Science, ученые наконец-то выяснили, в чем причина такого вымирания, пишет Live Science.

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За последние 40 лет ученые наблюдали три волны необъяснимого массового вымирания серых китов, которые живут в водах Тихого океана у западного побережья Северной Америки. Первая волна массовой гибели была зафиксирована в период с 1987 по 1989 год, когда погибло 700 серых китов. Вторая волна наблюдалась в период с 1999 по 2000 год, когда на берег были выброшены туши 651 серого кита. И третья волна массового вымирания началась 4 года назад и по состоянию на сентябрь 2023 года погибло уже 688 китов. По словам ученых, это слишком большое сокращение численности этих морских животных, причина которого оставалась длительное время неизвестной.

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До середины 20 века из-за китобойного промысла в северной части Тихого океана почти полностью исчезли серые киты. Но затем их популяция восстановилась, и сейчас она насчитывает примерно 14 500 особей. Раньше ученые предполагали, что эти морские животные могут периодически вымирать из-за того, что их среда обитания не может обеспечить их достаточным количеством пищи.

За последние 40 лет ученые наблюдали три волны необъяснимого массового вымирания серых китов, которые живут в водах Тихого океана у западного побережья Северной Америки Фото: Live Science

Но результаты нового исследования показывают, что массовая гибель китов связана с изменением климата, следствием которого является уменьшение уровня морского льда. Из-за этого меняются условия окружающей среды и все-таки это влияет на количество доступной для питания серых китов пищи.

Первые две волны массовой гибели серых китов ученые связывают наоборот с увеличением ледяного покрова на границе между Тихим океаном и Северным Ледовитым океаном. Дело в том, что такой лед мог блокировать путь миграции серых китов и им не хватало пищи в арктическом регионе, где они проводили несколько месяцев в году, прежде чем снова уплыть на юг.

Длина тела взрослых серых китов: у самок 12—15 м, у самцов 11—14 м. Масса 15—35 т Фото: Wikipedia

Но последнее массовое вымирание серых китов, которое продолжается вот уже 4 года, связано как раз с уменьшением уровня морского арктического ледяного покрова, считают ученые. Дело в том, что на нижней части этого льда живут водоросли, которые после смерти становятся пищей для многих морских существ, которыми питаются серые киты. Но если количество льда уменьшается, то водорослей становится меньше, а значит снижается количество пищи китов. К тому же благодаря таянию льда усиливаются океанические течения, которые меняют условия для жизни существ, которыми питаются серые киты.

Ученые считают, что массовая гибель серых китов связано как раз с вышеперечисленными факторами и третья волна их вымирания может продолжаться и дальше.

В то же время ученые считают, что изменение климата не приведет к полному исчезновению популяции серых китов в северо-восточной части Тихого океана. Но условия в Арктике сильно изменились и китам будет намного сложнее выжить там во время миграции.

Фокус уже писал о том, что ученые нашли причину полного исчезновения двух видов китов.