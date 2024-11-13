Такого не ожидал никто: мужчина нашел скрытую комнату с секретом в доме дедушки

Во время визита к родственнику мужчина случайно повредил стену, играя с двоюродным братом. Образовавшаяся дыра привлекла его внимание и после детального осмотра он захотел разобраться, что скрывается за ней.

Мужчина поделился историей о том, как случайно обнаружил тайную комнату в доме своего дедушки в деревне. Его неожиданная находка вызвала шквал шуток и комментариев в социальных сетях. Об этом он написал на популярном форуме Reddit.

Пользователи соцсетей не могли удержаться от догадок и насмешек, представляя реакцию самого дедушки на этот неожиданный поворот.

Как рассказал мужчина, его родственник недавно переехал в новый дом в сельской местности. Однажды, во время визита к дедушке, он случайно повредил стену, играя с двоюродным братом. Образовавшаяся дыра привлекла его внимание и после детального осмотра он позвал своего родственника, чтобы вместе разобраться, что скрывается за ней.

"Мы обнаружили маленькую комнату, заполненную лотками для растений и лампами для их выращивания. Там также лежали книги о садоводстве и одна книга о выращивании марихуаны," — написал пользователь с ником reptilesni на форуме Reddit 5 лет назад.

По словам мужчины, комната была тщательно скрыта, и никаких очевидных входов в нее не было.

Иллюстративное фото Фото: Pixels

Эта находка спровоцировала оживленные обсуждения среди пользователей.

"Бедный дедушка, которому приходится притворяться, что он впервые видит свою собственную теплицу", "Похоже, они просто отгородили комнату, чтобы продать дом без компрометирующих улик", "Черт возьми. Почему люди не хранят тщательно сохраненные новые копии "Супермена", 1-е издание, или хотя бы стопку украшений. Какого черта они хранят марихуану?", — писали они.

Интересно, что мужчина оказался не единственным, кто обнаружил нечто подобное. Один из пользователей форума поделился своей историей о том, как обнаружил похожую комнату в доме друга, которая была спрятана между стеной спальни и гаражом. По его словам, помещение использовалось для выращивания растений и было переоборудовано под гардеробную.

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