Такого не очікував ніхто: чоловік знайшов приховану кімнату із секретом у будинку дідуся

Під час візиту до родича чоловік випадково пошкодив стіну, граючись із двоюрідним братом. Діра, що утворилася, привернула його увагу, і після детального огляду він захотів розібратися, що ховається за нею.

Чоловік поділився історією про те, як випадково виявив таємну кімнату в будинку свого дідуся в селі. Його несподівана знахідка викликала шквал жартів і коментарів у соціальних мережах. Про це він написав на популярному форумі Reddit.

Користувачі соцмереж не могли втриматися від здогадок і глузувань, уявляючи реакцію самого дідуся на цей несподіваний поворот.

Як розповів чоловік, його родич нещодавно переїхав у новий будинок у сільській місцевості. Одного разу, під час візиту до дідуся, він випадково пошкодив стіну, граючись із двоюрідним братом. Діра, що утворилася, привернула його увагу, і після детального огляду він покликав свого родича, щоб разом розібратися, що ховається за нею.

"Ми виявили маленьку кімнату, заповнену лотками для рослин і лампами для їх вирощування. Там також лежали книжки про садівництво і одна книжка про вирощування марихуани," — написав користувач із ніком reptilesni на форумі Reddit 5 років тому.

За словами чоловіка, кімната була ретельно прихована, і жодних очевидних входів до неї не було.

Ілюстративне фото Фото: Pixels

Ця знахідка спровокувала жваві обговорення серед користувачів.

"Бідний дідусь, якому доводиться прикидатися, що він уперше бачить свою власну теплицю", "Схоже, вони просто відгородили кімнату, щоб продати будинок без доказів, що компрометують", "Чорт забирай. Чому люди не зберігають ретельно збережені нові копії "Супермена", 1-е видання, або хоча б стопку прикрас. Якого біса вони зберігають марихуану?", — писали вони.

Цікаво, що чоловік виявився не єдиним, хто виявив щось подібне. Один із користувачів форуму поділився своєю історією про те, як виявив схожу кімнату в будинку друга, заховану між стіною спальні та гаражем. За його словами, приміщення використовувалося для вирощування рослин і було переобладнано під гардеробну.

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