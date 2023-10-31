Пухнасті лікарі: вчені з'ясували, що собакотерапія ефективна і для чоловіків

Під час дослідження вчені з'ясували, що економічно ефективний і, прямо кажучи, милий метод зняття стресу у вигляді терапії з твариною однаково ефективно діє на всіх, незалежно від статі.

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Програми собакотерапії — це особливі процедури, які сприяють поліпшенню соціального та емоційного стану. Історично склалося так, що в їхніх дослідженнях брало участь більше жінок. Однак у недавньому дослідженні, проведеному під керівництвом доктора Джона-Тайлера Бінфета, було поставлено завдання нарешті виявити гендерні відмінності в користі собакотерапії, пише ScienceDaily.

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Під час дослідження, яке, як зазначає доктор Джон-Тайлер Бінфет, можливо, є першим подібним дослідженням у сфері кінологічної терапії, він прагнув визначити, чи однаково ефективні кінологічні втручання для представників різних статей. Для цього студенти обирали свою гендерну когорту, а потім відвідували сеанси терапії залежно від наявності вільних місць. До і після сеансів вони надавали дані про своє самопочуття, що включали такі фактори, як зв'язок з кампусом, щастя, стрес і самотність.

У дослідженні взяли участь 163 студенти, які були розділені на 49% жінок, 33% чоловіків і 17% небінарних та інших статей. Під час кожного 20-хвилинного сеансу невеликі групи спілкувалися з терапевтичним собакою та його вожатим. Опитування, проведені після сеансу, показали помітне поліпшення загального самопочуття і зниження стресу, самотності та туги за домом. Важливо зазначити, що позитивні результати були однаковими для всіх гендерних ідентичностей.

Доктор Бінфет прокоментував отримані результати, підкресливши, що позитивний ефект собакотерапії виявився універсальним, незалежно від статі. Це дослідження може стати керівництвом для майбутніх ініціатив з охорони психічного здоров'я в навчальних закладах, вказуючи на економічно ефективні та універсальні методи терапії, вважають автори.

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