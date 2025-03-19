Люди кинулись рятувати двох "потопельників": тепер відомо, що це було насправді

Очевидець події спостерігав за розгортанням рятувальної операції з території парку Фергюссон й розповів деякі подробиці того курйозного інциденту.

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Аварійно-рятувальні служби новозеландського міста Тауранга прибули за викликом задля порятунку "потопельників". У ході операції довелось залучити гелікоптер Aerocool та катер берегової охорони. Однак, як пізніше з’ясувалось, всі ці старання були марними, пише видання Sun Live.

Направили судно і гелікоптер

"Близько 18:15 в понеділок, 17 березня, ми отримали виклик від поліції щодо двох плавців, які потрапили у скрутне становище. Туди терміново направили рятувальне судно і гелікоптер", — повідомив представник берегової охорони.

Один з очевидців події спостерігав за розгортанням рятувальної операції з території парку Фергюссон. "Я бачив чотирьох поліціянтів, які знаходилися на болотистій місцевості. Гелікоптер спустився досить низько, зробив коло над територією, після чого полетів у напрямку аеропорту", — розповів свідок.

Попри ретельні пошуки з повітря та води, рятувальникам не вдалося виявити жодної людини, яка б потребувала допомоги. "Операцію зупинили після всебічного обстеження території — близько 19:00", — зазначив представник берегової охорони.

Поліція розкрила правду

Згодом поліція офіційно розкрила одну курйозну деталь: те, що спочатку прийняли за "двох потопельників", насправді виявилось звичайними гусьми. Коментуючи ситуацію, представник рятувальної служби підкреслив, що їхня команда серйозно ставиться до своєї місії. "Завжди краще перестрахуватися, ніж потім шкодувати", — зауважив він.

Гусей приняли за потепельників Фото: Unplash

До речі, такі курйозні випадки трапляються регулярно. У США пожежна служба отримала виклик до одного з будинків на півночі штату Нью-Йорк. Однак, прибувши на місце, рятувальники були приголомшені — замість пожежі вони побачили реалістичну декорацію до Гелловіну.

Тим часом в Единбурзі 55-річний шотландець Мартін Дочерті навмисно підпалив диван у своїй орендованій квартирі в триповерховому будинку. Після цього він спокійно вийшов на балкон, запалив сигарету й спостерігав, як у вітальні згорають штори.