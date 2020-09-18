Фантастические твари. Какие виды животных вымирают в Украине и мире

  • Юлия Чайка
Фантастические твари. Какие виды животных вымирают в Украине и мире

Фото: World Wildlife Fund

Каждый день на Земле исчезают десятки видов животных и растений. Не все из них гибнут по вине человека, однако именно человеческая деятельность — одна из основных причин, почему вымирают виды животных. Фокус рассказывает о 17 наиболее красивых редких вымирающих видов животных.

Причины вымирания животных

Люди расселились по Земле в течение последних 50 тыс. лет, в то время как бесчисленное множество видов исчезло еще до нашего появления, поэтому было бы несправедливо обвинять homo sapiens в вымирании большей части флоры и фауны.

Тем не менее, ученые сходятся во мнении, что нам удалось за это короткое время нанести немалый ущерб биоразнообразию. Человек истощал целые популяции животных неконтролируемой охотой и рыбной ловлей, способствовал, а то и стал причиной глобального изменения климата, занимал и загрязнял естественные ареалы обитания диких животных. Немало вреда нанесла и ускорившаяся благодаря деятельности человека миграция видов.

Животные, что могут исчезнуть по вине человека

Суматранский Орангутан

Суматранский орангутан

Суматранский Орангутан - вымирающий вид животных. Фото: World Wildlife Fund 

Латинское название: Pongo abelii

Статус: на грани исчезновения

Численность: 14 613

Место обитания: остров Суматра, Индонезия

Краткая информация: суматранский орангутан - редкий вымирающий вид животных преимущественно обитает на деревьях среди тропических лесов. Взрослые самцы обычно живут поодиночке, а самки заботятся о потомстве. Питаются в основном плодами и листьями деревьев, иногда насекомыми и птицами, также могут охотиться на медленных лори. Из девяти существующих популяций только семь имеют перспективы долгосрочной жизнеспособности.

Причины вымирания:

  • разрушение их места обитания, тропических лесов, из-за большого спроса на пальмовое масло и древесину;
  • браконьерство;
  • лесные пожары.

Борнейский орангутан

Борнейский орангутан

Борнейский орангутан также является редким вымирающим видом животных. Фото: World Wildlife Fund

Латинское название: Pongo pygmaeus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 54 500

Место обитания: остров Калимантан, Малайский архипелаг

Краткая информация: борнейский орангутан живет в болотистых лесах, ведет древесный образ жизни, передвигается по деревьям, подвешиваясь на руках и ногами нащупывая ветки. На землю спускается редко. Из пищи употребляет растения, мед, орехи, кору деревьев, а также птиц и насекомых.

Внешне отличается от суматранского тем, что у него более широкое лицо и более короткая и темная шерсть. За последние 60 лет его популяция сократились более чем на 50%, а среда обитания за последние 20 лет как минимум на 55%. 

Причины вымирания:

  • вырубка лесов;
  • браконьерство.

Иберийская рысь

Иберийская рысь
Иберийская рысь может вымереть в этом столетии. Фото: The European Nature Trust

Латинское название: Lynx pardinus

Статус: вымирающий вид

Численность: 404

Место обитания: юго-запад Испании

Краткая информация: иберийская рысь имеет пятнистый и короткий мех, от желтого до желтовато-коричневого цвета; короткое тело, длинные ноги, короткий хвост, на морде растут "баки", кисточки на ушах черные, усы длинные. Весит примерно вдвое меньше, чем обыкновенная рысь.  

Основу рациона составляют кролики, зайцы и крысы. Также охотится на птицу, рыбу, амфибий, насекомых и рептилий. Иберийская рысь хорошо бегает. Достаточно развитые зрение и обоняние, позволяют ей обнаруживать добычу на расстоянии до 300 м.

Обитает в средиземноморских лесах и зарослях маквиса. Предпочитает густые кустарники, которые использует для укрытия и охоты на кроликов. За исключением брачного периода, иберийские рыси живут и охотятся в одиночку. Воспитание детенышей  ̶   исключительная задача самок.

Причины вымирания:

  • сокращение основного вида пищи  ̶  популяции дикого кролика; 
  • утрата среды обитания;
  • браконьерство;
  • смерть под колесами автомобилей.

Белый носорог

Белый носорог

Крупнейший представитель семейства носорогов, который практически вымерФото: Maryland Zoo

Латинское название: Ceratotherium simum

Статус: близок к уязвимому положению

Численность: 19 000

Место обитания: Южная Африка, Намибия, Кения, Зимбабве, Уганда

Краткая информация: и черные, и белые носороги на самом деле серые. Они разные не по цвету, а по форме губ. У черного носорога заостренная верхняя губа, а у его белого родственника  ̶  квадратная. Такая разница связана с рационом животных. Белый носорог  ̶  второе по величине наземное млекопитающее. Обитает на травянистых равнинах Африки, где иногда собирается группами до десятка особей. У него острый слух и обоняние.

Белый носорог  ̶  травоядное животное. Его желудок устроен таким образом, что может переваривать ядовитую пищу, например, молочай. В среднем он съедает до 72 кг растительной пищи в день. Основным кормом является трава и опавшие листья.

Причины вымирания:

  • браконьерство.

Китовая акула

Китовая акула

Китоая акула находится на грани вымирания. Фото: World Wildlife Fund

Латинское название: Rhincodon typus

Статус: вымирающий вид

Численность: около 1000 особей

Место обитания: Тихий, Индийский и Атлантический океаны

Краткая информация: китовая акула – медлительное животное со спокойным, мирным нравом. Она является самой крупной акулой и рыбой из всех ныне живущих. Благодаря своей белой пятнистой окраске этих нежных гигантов легко отличить. Они особо популярны среди любителей дайвинга и сноркелинга.

Китовую акулу трудно спутать с другими рыбами, помимо огромного размера, ее отличает характерный внешний вид. У китовой акулы тело мощное и толстое, голова сравнительно небольшая. Форма головы весьма своеобразна  ̶  она сильно сплющена, причём становится все более плоской к концу рыла.

Питается преимущественно одним планктоном, процеживая корм из воды с помощью особого цедильного аппарата, образованного жаберными дугами.

Причины вымирания:

  • рыбный промысел;
  • естественные враги;
  • паразиты;
  • болезни.

Шелковистая Сифака

Шелковистая Сифака

Шелковистая Сифака - вымирающий вид. Фото: WWF

Латинское название: Propithecus candidus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 250

Место обитания: северо-восток острова Мадагаскар

Краткая информация: как и большинство других лемуров, шелковистая сифака довольно социальный примат. Она образует группы от двух до девяти особей. Каждая группа защищает свою территорию, помечая ее границы.

Она основном обитает в тропических влажных горных лесах. Ее рацион состоит из более чем 100 видов деревьев, виноградных лоз и паразитических растений. Сифака питается листьями и семенами, но также фруктами, цветами и стеблями.

Причины вымирания:

  • уничтожение среды обитания, вызванной вырубкой лесов; производством древесного угля и добычей полезных ископаемых;
  • охота.

Шерстоносый вомбат 

Шерстоносый вомбат

Шерстоносый вомбат находится на грани полного вымирания. Фото: Japari Library, the Kemono Friends Wiki

Латинское название: Lasiorhinus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 130

Место обитания: юго-восток Австралии

Краткая информация: среда обитания вомбата – это эвкалиптовые леса, луга с сочной травой и рыхлая почва. Также встречается в лесах, саваннах, в равнинных и горных областях. Предпочитает рыхлую песчаную почву, чтобы рыть норы. В основном ведет одиночный образ жизни, но в прилегающих районах может собираться в небольшие социальные группы, состоящие из 5-10 особей.

Он имеет короткий нос, покрытый шерстью и напоминает свиной пятачок. Мех короткий, тонкий и шелковистый, коричневой или белой окраски.

Питается в основном ночью, прячась от дневной жары, основной пищей является трава, хотя не брезгует и корнями деревьев и кустарников.

Причины вымирания:

  • изменения в среде обитания;
  • естественные враги.

Дикий двугорбый верблюд

Дикий двугорбый верблюд

Дикий двугорбый верблюд обречен на вымирание. Фото: Shanghai Zoo

Латинское название: Camelus bactrianus

Статус: на грани исчезновения

Численность: 650

Место обитания: пустыня Гоби

Краткая информация: у двугорбого верблюда имеется не один горб, как у его арабского родственника, а два. Принцип их действия одинаковый, они накапливают жир, который можно преобразовать в воду и энергию в случае необходимости. Двугорбый верблюд редко потеет, что помогает ему сохранять жидкость в течение длительного времени.

Большие плоские ступни помогают ему перемещаться по каменистой местности и зыбучим пескам пустыни, не утопая при этом под тяжестью собственного веса.

Двугорбый верблюд животное исключительно травоядное, он может кормиться самым грубым и малопитательным кормом. А также способен поедать растения с такими колючками, которые не в состоянии есть ни одно другое животное.

Причины вымирания:

  • болезни;
  • паразиты;
  • браконьерство;
  • естественные враги;
  • утрата среды обитания;
  • отравление цианистым калием, который является побочным продуктом процесса получения золота.

Амурский тигр

Амурский тигр

Амурский тигр вымирает из-за влияния человека и браконьерства. Фото: WWF

Латинское название: Panthera tigris tigris

Статус: вымирающий вид

Численность: 580-600

Место обитания: Дальний Восток России, Северо-Восточный Китай

Краткая информация: чтобы выдерживать холодный климат своей среды обитания, амурский тигр развил некоторые физические адаптации, например, толстый слой жира и очень густой мех, который более светлый и с меньшим количеством темных полос по сравнению с другими тиграми. Цвет его кожи обычно желтый или красноватый, с темными и узкими темно-коричневыми полосами.

Рацион питания амурского тигра составляет несколько видов животных: кабарга, сибирская косуля, изюбрь, горал, пищуха, лоси, олени, зайцы, кролики и даже лосось.

Это животное хорошо известно своей мощью и силой. Амурский тигр обычно избегает контакта с людьми, но иногда может с ними конфликтовать, особенно если человек ранен или охотится на него.

Причины вымирания:

  • уничтожение природных местообитаний;
  • подрыв кормовой базы;
  • браконьерство.

Животные, которые могут исчезнуть в Украине:

Несколько сотен лет назад на территории современной Украины обитало множество разных диких животных, о которых уже многие поколения людей ничего не слышали. Однако и за последние 50 лет человеческая деятельность заставила исчезнуть не один вид.

Ушастый еж

Ушастый еж
Ушастый еж находится в списке по борьбе за сохранение вымирающих видов животных. Фото: Biodiversity of Cyprus by NGO

Латинское название: Hemiechinus auritus

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: несколько десятков особей

Место обитания: Украина, Израиль, Россия, Ливия, Египет, Малая Азию, Кавказ, Закавказье

Краткая информация: привычные места обитания ушастого ежа  ̶  сухие степи и полупустыни, в которых он придерживается долин рек, орошаемых земель и влажных оврагов. Часто встречается возле населенных пунктов, в оазисах и в лесополосах.

Их колючки имеют темно-коричневые и белые полосы, нижняя часть беловатая. Уши намного больше, чем у других видов. Ушастые ежи также обладают острым слухом и обонянием, которые они используют для поиска пищи и обнаружения хищников.

Ушастый еж всеяден, но питается в основном мелкими беспозвоночными и насекомыми. Любимая еда  ̶   кузнечики, жуки и другие насекомые. Они также потребляют яйца, фрукты, овощи и даже мелких позвоночных, таких как ящерицы и змеи.

На территории Украины встречается все реже и реже, в основном в окрестностях Луганска. Основной причиной, по которой он начал массово вымирать   ̶   деградация степных экосистем.

Причины вымирания:

  • утрата места обитания;
  • пестициды, из-за которых исчезают гусеницы и жуки, составляющие основную часть их рациона;
  • гибнут во время покосов и застревают в заборных сетках.

Лесной кот

Лесной кот

Чистокровное вымирание диких лесных кошек происходит из-за спаривания с бездомными представителями кошачьих. Фото: National Geographic Россия

Латинское название: Felis silvestris

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 400-500 особей

Место обитания: Юго-Западная Азия, континентальная Европа, Африка

Краткая информация: лесной кот очень похож на домашнего полосатого, но в отличии от него, он имеет более коренастое телосложение и толстый пушистый хвост с четкими черными полосами.

Среда обитания  ̶  широколиственные и смешанные леса. В горах предпочитает скалистые и каменистые участки. В областях, где нет лесов, населяет плавни (заросли тростника и талька) вдоль рек.

Рацион лесного кота довольно разнообразен  ̶  грызуны, птицы, рыба, зайцы и кролики, кроты и землеройки, рептилии, мелкие хищники, также поедает и растительные корма.

В Украине водится на территории Кировоградской, Винницкой, Одесской области и Карпат. Ее популяция уменьшается в результате массовой вырубки лесов.

Причины вымирания:

  • разрушение естественной среды обитания;
  • скрещивание с одичавшими домашними кошками;
  • конкуренция с одичавшими кошками за добычу и территорию;
  • передача инфекций от одичавших кошек;
  • гибель на дорогах;
  • охота.

Бурый медведь

Бурый медведь

Судьба бурого медведя - вызывает наименьшие опасения. Фото: National Geographic

Латинское название: Ursus arctos

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: не более 300 особей

Место обитания: Карпаты, Пиренеи, Кантабрийские горы, Альпы, Апеннины, Скандинавия, Центральная Европа

Краткая информация: бурый медведь представитель лесной зоны. Он может приспосабливаться к любому климату, жаре и холоду, к засухе или повышенной влажности, однако без леса, в котором находит и кров и еду, медведь не выживет. Несмотря на кажущуюся неуклюжесть, бурый медведь  ̶ очень быстрый и проворный зверь.

Он предпочитает жить в плотных, малопроходимых лесных массивах, желательно с примыкающим к ним горным или речным участкам. Бурые медведи ревностно охраняет свою территорию.

Бурый медведь всеяден, питается ягодами, корнями и побегами растений, мелкими млекопитающими, рыбой, телятами многих копытных животных и падалью.

В Украине бурый медведь считается самым крупным хищником, обитает в Карпатах, а также иногда его можно встретить в лесах Сумской и Черниговской областей.

Причины вымирания:

  • браконьерство;
  • неконтролируемая вырубка леса;
  • столкновение с автомобилями;
  • спортивная охота

Обыкновенная сипуха

Обыкновенная сипуха

Сипуха во многих странах находится под охраной государства. Фото: Union-Bulletin

Латинское название: Tyto alba

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 30 пар

Место обитания: встречается практически на всех континентах, за исключением Антарктиды

Краткая информация: оперение обыкновенной сипухи очень мягкое, пушистое. Верхняя часть тела обычно охристо-рыжая, с поперечными серыми пестринами и многочисленными мелкими темными полосками и крапинками. Низ золотисто-рыжий с редким темным крапом.

Сипуха встречается практически во всех средах обитания, но больше всего в открытых лесах, пустошах и болотах. Днем они обычно прячутся в дуплах деревьев, но их также можно найти в пещерах, колодцах, хозяйственных постройках или в густой листве.

Питается в основном грызунами. Употребляет различные виды мышей, мелких крыс, землероек, молодых кроликов, других млекопитающих, иногда небольшое количество птиц, ящериц, насекомых, реже лягушек или даже рыб.

В Украине сипуха  ̶ крайне редкая, в стране представлена подвидом Tyto alba guttata. Гнездится в западных и центральных областях, а также на севере Одесской области.

Причины вымирания:

  • голод;
  • столкновение с машинами и поездами;
  • климатические изменения;
  • утрата места обитания.

Черный аист

Черный аист

Черный аист относится к вымирающим видам, которые занесены в Красную книгу. Фото: Birds of Ukraine

Латинское название: Ciconia nigra

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: 400-500 пар

Место обитания: лесная зона Евразии

Краткая информация: внешним обликом черный аист похож на белого аиста, отличается преобладанием черного цвета в оперении. В черный цвет окрашены вся спинная сторона, крылья, хвост, голова, шея и грудь этой птицы, в белый   ̶   только брюхо и подхвостье.

Черный аист  ̶  осторожная птица. Кормится обычно по берегам небольших лесных рек и каналов, на прудах рыбхозов.

Для устройства гнезда черный аист выбирает старые влажные леса, чередующиеся с сырыми лугами, лесными болотами и речными долинами. Предпочитает гнездиться в глубине лесного массива, но часто недалеко от лесных дорог, проложенных через лес мелиоративных каналов, небольших прогалин.

Его рацион составляют преимущественно водные животные: рыба лягушки, головастики, беспозвоночные, реже поедает ящериц, змей и мелких грызунов.

Черного аиста не так просто встретить не только в Украине, но и в природе в целом, поскольку он ведет достаточно скрытный образ жизни. Гнездится преимущественно в Карпатском регионе и Полесье.

Причины вымирания:

  • вырубка высокоствольных лесов;
  • осушение заболоченных площадей;
  • ухудшение условий для гнездования.

Обыкновенная рысь

Обыкновенная рысь

Некогда рысь была весьма обычна по всей Европе. Фото: National Geographic

Латинское название: Lynx lynx

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: около 450 особей

Место обитания: Украина, Россия, Кавказ, Карпаты, Средняя Азия

Краткая информация: обыкновенная рысь очень похожа на евразийскую, однако отличается меньшими размерами. Она имеет короткий хвост с темным концом, а также длинный и белый, похожий на бороду мех на подбородке.

Обитает она в широколиственных бореальных или смешанных лесах умеренного пояса с большим количеством подлесья для укрытия.

Как и большинство кошек, обыкновенная рысь   ̶  одиночное животное, за исключением периода размножения. Питается мелкими копытными животными, такими как косуля, и более мелкой добычей по типу зайцев.

Обыкновенная рысь довольно редкий вид на территории Украины, заселяет Карпаты и Полесье, районы Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Черниговской областей.

Причины вымирания:

  • потеря среды обитания из-за вырубки лесов;
  • потеря добычи из-за охоты;
  • незаконная охота и убийство ради меховой торговли.

Горностай

Горностай

Плодовитость и численность горностаев сильно колеблется. Фото: Dickinson County Conservation Board

Латинское название: Mustela erminea

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине: неизвестно

Место обитания: в арктической, субарктической и умеренной зоне Евразии и Северной Америки

Краткая информация: горностай  ̶  небольшой зверек с длинным телом на коротких ногах, длинной шеей и треугольной головой с маленькими округлыми ушами, а также с распушенным длинным хвостом.

Этот вид избегает длительного пребывания на открытом воздухе, где он уязвим для нападений со стороны более крупных хищников, таких как лисы и птицы, поэтому охотится вдоль канав, живых изгородей и стен, а также через луга и болота.

Кролики  ̶  любимая добыча горностая. Помимо кроликов он ловит грызунов, таких как полевки, мыши и крысы, а также птиц и их яйца.

В Украине распространен везде, кроме Крыма и некоторых степных районов. В Украине на них запрещена охота и они внесены в Красную книгу.

Причины вымирания:

  • охота;
  • ухудшения кормовых ресурсов;
  • уничтожения мест обитания.

Лось

лось

Несколько лет назад лося рекомендовали внести в Красную книгу Украины. Фото: U.S. National Park Service

Латинское название: Alces alces

Статус: вызывающие наименьшие опасения

Численность в Украине:  1-2 тысячи

Место обитания: лесная зона Северного полушария

Краткая информация: лось  ̶  одно из крупнейших наземных млекопитающих северного полушария и самый крупный представитель семейства оленьих. Его окраска варьируется от коричневого цвета и до темно-черного, в зависимости от возраста животного и времени года. У лося длинные ноги, причем передние лапы длиннее задних. Имеет длинную морду и опущенную нижнюю губу.

Ведет он в основном дневной образ жизни, особенно активен на рассвете и в сумерках. Предпочитает влажные условия, где есть пруды, озера и болота.

Лось  ̶  травоядное млекопитающие, он ест березовые и осиновые ветки, осоки, хвощ, корни, травы и водоросли. Также употребляет некоторые древесные растения и лишайники.

Лось появился в Украине путем естественного расселения с территории Беларуси и до конца 20 века заселил всю лесную и лесостепную полосу к югу  ̶  Карпаты, Среднее Поднепровье. Сегодня происходит обратное сокращение южных границ видового ареала. В ближайшие два-три десятилетия вид, возможно, окончательно исчезнет в Украине и южной части Беларуси.

Причины вымирания:

  • уничтожение другими хищниками;
  • болезни;
  • климатические изменения;
  • столкновение с автомобилями.

Как оценивают угрозу вымирания

При оценке охранного статуса используется множество факторов, в том числе и  количество оставшихся особей, общее увеличение или уменьшение популяции с течением времени, показатели успешности размножения, а также известные угрозы.

На сегодняшний день, "Красная книга" Международного союза охраны природы (МСОП)   ̶   самая известная в мире система составления списков и рейтингов природоохранного статуса.

Эта система делит виды на 9 категорий:

  1. Исчезнувшие
  2. Исчезнувшие в дикой природе (англ. Extinct in the Wild,  EW )
  3. Находящие на грани полного исчезновения (Critically Endangered, CR )
  4. Исчезающие (Endangered,  EN)
  5. Уязвимые (Vulnerable,  VU)
  6. Близкие к уязвимому положению (Near Threatened,  NT)
  7. Вызывающие наименьшие опасения (Least Concern,  LC)
  8. Недостаток данных (Data Deficient,  DD)
  9. Угроза не оценивалась (Not Evaluated,  NE)

Эти категории можно применять исключительно для диких популяций в пределах их естественного ареала, а также, при некоторых ограничениях, для популяций, возникших в результате так называемой восстановительной интродукции.