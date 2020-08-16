Остаться в живых. 5 животных на грани исчезновения

Из-за прошлогодних пожаров в Австралии коалы могут оказаться под угрозой вымирания. За последние 20 лет их популяция сократилась на две трети, учёные забили тревогу. Разбираемся, кого ещё нужно спасать

1 Леопардов сгубит мех

Дальневосточные (амурские) леопарды, обитающие на границах Приморского края и Китая, почти вымерли из-за промысла браконьеров, много лет охотившихся за дорогим мехом животных, и пожаров, которые каждую весну и осень устраивают люди. По последним данным, в дикой природе насчитывают не более 100 особей.

2 ЭКО для носорогов

В июле прошлого года самка южного белого носорога по кличке Виктория впервые родила детёныша после искусственного оплодотворения. Учёные получили шанс сохранить популяцию их северных сородичей. Дело в том, что в марте 2018 года в Кении умер последний самец северного белого носорога, а оставшиеся в живых две пожилые самки не смогли принести потомства. Теперь Виктория и другие представительницы южных белых носорогов будут спасать популяцию, а технология искусственного оплодотворения в дальнейшем поможет двум другим вымирающим видам: яванским носорогам — их осталось не больше 60, и суматранским — меньше 100 особей.

3 Голодные мишки

Белые медведи умирают от голода и плохих условий для размножения, вызванных изменением климата. С каждым годом площадь арктических льдов уменьшается, из-за чего животным сложнее добыть пищу. В период спаривания самцам приходится преодолевать несколько километров по ледяной воде, чтобы добраться к медведицам. По оценкам Всемирного фонда дикой природы, в мире насчитывают 20–25 тыс. белых медведей, но если глобальное потепление не остановить, к 2100 году они могут исчезнуть.

4 Киты обречены

Вакита, или маленькая калифорнийская морская свинка с чёрными кругами вокруг глаз, как у панды, — самое редкое морское млекопитающее. По последним оценкам учёных, их осталось всего пять, спасти популяцию не удастся. Вакита весит не более 55 кг, в длину не превышает 150 см, из-за чего её называют самым маленьким представителем китообразных. Животные не интересуют рыбаков, но часто запутываются в сетях, расставленных ими для незаконной ловли креветок и редкой рыбы тотоабы.

5 Грусть лемуров

95% популяции лемуров находится на грани вымирания. Крохотные приматы с грустными глазами, обитающие на острове Мадагаскар, сильно страдают из-за уничтожения тропических лесов и охоты на животных. В 2018 году Международный союз охраны природы забил тревогу: из 111 существующих видов 105 оказались под угрозой исчезновения. Например, северных тонкотелых лемуров осталось всего 50 особей.