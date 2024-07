Учасник реаліті-шоу в Новій Зеландії з'їв птаха, що вимирає

Пастушків-уека в дикій природі залишилося близько 4000 особин.

Зірка американського реаліті-шоу з'їв дуже рідкісного птаха, що перебуває під загрозою зникнення. Учасник "Перегонів на виживання" позбувся призу в 500 000 доларів, з'ївши птаха, що не літає, під назвою пастушок-уека, або курка Маорі. У дикій природі уека залишилося всього близько 4150 особин. Про це пише The Daily Beast.

Американське реаліті-шоу зазнало тиску з боку уряду Нової Зеландії після того, як один із його учасників з'їв птаха, що перебуває під загрозою зникнення.

Спенсер "Коррі" Джонс отримав попередження, після того як убив птаха уека під час участі в шоу.

Уека вимерла на більшій частині території Нової Зеландії, а її доросла популяція становить близько 4150 особин. Уека — це нелітаючий птах із цікавим і задиристим характером. Відомо, що він краде дрібні предмети і відносить їх у нори для дослідження.

У реаліті-шоу "Перегони на виживання" конкурують дев'ять команд по два учасники в кожній. Вони мають подолати майже 300 км за 40 днів. Учасники повинні добувати собі їжу, досліджуючи печери, гори та річки.

Попередні учасники їли їжаків і вугрів, але їм заборонено чіпати птахів.

Максимальне покарання за вбивство уека становить 100 000 доларів або два роки тюремного ув'язнення. Коли Original Productions, компанія, що стоїть за Race for Survival, повідомила уряд Нової Зеландії, було розпочато розслідування. Спенсер Джонс, американський гід із рафтингу, і Original Productions отримали попередження тільки через "незвичайну динамічну ситуацію", що було відсиланням до того факту, що учасник відчував голод і втому.

Хоча йому і вдалося відбутися легким переляком, Джонс тепер позбудеться можливості виграти пів мільйона доларів призових.

Джонс перепросив і сказав, що він "не був готовий до голоду". Він не перший учасник шоу на виживання, який зазнав критики за вживання в їжу зникомих видів.

Торік учасники британського реаліті-шоу I'm a Celeb Get Me Out of Here зазнали критики за вживання в їжу тварин, що зникають, у Південній Африці. Знаменитості, включно з американською супермоделлю Дженіс Дікінсон, з'їли язик корови нгуні, яку 2017 року Продовольча і сільськогосподарська організація ООН занесла до списку тих, що перебувають під загрозою зникнення.

