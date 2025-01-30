Сова щоночі прилітає до будинку чоловіка, який врятував її від голодної смерті (фото)

Пенсіонер Марк Фоден виходив пораненого птаха і відпустив його на волю. Однак вдячна сова не забула свого рятівника і тепер часто прилітає до його будинку.

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Щоночі біля будинку 63-річного британця Марка Фодена з'являється несподіваний гість — врятована ним сова на ім'я Тіберіус. Чоловік виходив птаха після хвороби, а тепер пернатий друг регулярно відвідує його, що фіксують камери відеоспостереження. Про це пише What's The Jam.

Марк Фоден знайшов сову в критичному стані кілька місяців тому на плацу військової казарми в Плімуті. Птах був виснажений і не міг самостійно харчуватися. Дбайливий пенсіонер буквально врятував його від голодної смерті, терпляче годуючи й доглядаючи за ним до повного одужання.

Коли Тіберіус зміцнів, Марк відпустив його на волю. Однак сова не забула свого рятівника і тепер регулярно повертається до його будинку. Щоразу її приліт фіксує вулична камера відеоспостереження Ring з нічним режимом високої якості, даючи змогу зафіксувати зворушливі моменти зустрічі.

"Він був дуже виснажений, думаю, його довго не годували. Він був буквально на межі. Спочатку він не хотів їсти, доводилося годувати його вручну. Але тепер він виріс у прекрасного хлопця. Коли я його випускав, він не відразу зрозумів, що відбувається, кілька разів повертався. Тепер же він прилітає сам", — згадує Марк.

Згодом сова почала довіряти своєму рятівнику і навіть дозволяла йому тримати себе на руках Фото: Jam Press

Марк розповідає, що з перших днів він помітив особливий характер Тіберіуса.

"Він був досить упертим, але я бачив, що він хоче жити. Йому просто потрібна була допомога", — зазначив він.

Протягом кількох тижнів пенсіонер доглядав за птахом, створюючи для нього комфортні умови та стежачи за його раціоном. Згодом сова почала довіряти своєму рятівнику і навіть дозволяла йому тримати себе на руках.

Коли настав час відпустити Тіберіуса, чоловік зняв цей момент на відео. Однак він не очікував, що птах не раз повернеться, немов висловлюючи подяку за врятоване життя.

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