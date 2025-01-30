Сова каждую ночь прилетает к дому мужчины, который спас ее от голодной смерти (фото)

Пенсионер Марк Фоден выходил раненую птицу и отпустил ее на волю. Однако благодарная сова не забыла своего спасителя и теперь часто прилетает к его дому.

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Каждую ночь у дома 63-летнего британца Марка Фодена появляется неожиданный гость — спасенная им сова по имени Тибериус. Мужчина выходил птицу после болезни, а теперь пернатый друг регулярно навещает его, что фиксируют камеры видеонаблюдения. Об этом пишет What’s The Jam.

Марк Фоден нашел сову в критическом состоянии несколько месяцев назад на плацу военной казармы в Плимуте. Птица была истощена и не могла самостоятельно питаться. Заботливый пенсионер буквально спас ее от голодной смерти, терпеливо кормя и ухаживая за ней до полного выздоровления.

Когда Тибериус окреп, Марк отпустил его на свободу. Однако сова не забыла своего спасителя и теперь регулярно возвращается к его дому. Каждый раз ее прилет фиксирует уличная камера видеонаблюдения Ring с ночным режимом высокого качества, позволяя запечатлеть трогательные моменты встречи.

"Он был очень истощен, думаю, его долго не кормили. Он был буквально на грани. Сначала он не хотел есть, приходилось кормить его вручную. Но теперь он вырос в прекрасного парня. Когда я его выпускал, он не сразу понял, что происходит, несколько раз возвращался. Теперь же он прилетает сам", — вспоминает Марк.

Со временем сова начала доверять своему спасителю и даже позволяла ему держать себя на руках Фото: Jam Press

Марк рассказывает, что с первых дней он заметил особый характер Тибериуса.

"Он был довольно упрям, но я видел, что он хочет жить. Ему просто нужна была помощь", — отметил он.

В течение нескольких недель пенсионер ухаживал за птицей, создавая для нее комфортные условия и следя за ее рационом. Со временем сова начала доверять своему спасителю и даже позволяла ему держать себя на руках.

Когда пришло время отпустить Тибериуса, мужчина заснял этот момент на видео. Однако он не ожидал, что птица не раз вернется, словно выражая благодарность за спасенную жизнь.

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