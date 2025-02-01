Звідси пішли пращури маорі: гора в Новій Зеландії стала "юридичною особою" (відео)

Парламент Нової Зеландії надав статус "юридичної особи" для священної гори народу Маорі. Тепер місцеві народи отримали першочергове право на догляд, користування та захистом всіх ресурсів вершини.

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Популярна серед лижників і сноубордистів гора Таранакі (2518 м) в Новій Зеландії була офіційно визнана юридичною особою. Про це повідомляє NBC News.

В ухваленому в четвер законі парламентом острівної країни вказується, що уряд фактично припинив право власності на гору, яку корінні жителі Маорі вважають місцем, звідки пішли їхні предки.

Відповідно до нових норм, тепер юридична назва місця звучить як Te Kāhui Tupua. Законодавство тепер включає до назви Таранакі всю землю та місце, "включаючи всі їхні фізичні та метафізичні елементи".

Журналісти пишуть, що тепер представники місцевого племені маорі та урядовці працюватимуть разом, щоб спільно управляти горою. Також вершина позбудеться старої назви — гора Егмонт, а Таранакі стане єдиною назвою об'єкта.

"Гора здавна була почесним предком, джерелом фізичної, культурної і духовної підтримки та місцем останнього спочинку", — сказав у своїй промові парламентер Пол Голдсміт.

За його словами, спочатку колонізатори Нової Зеландії опанували гору, потім змінили назву, а також порушили угоду між британцями та маорі, яку перша сторона доволі часто порушувала.

"Влада не змогла створити більшу частину резервів, які вона обіцяла маорі", — йдеться в преамбулі закону, вказуючи, що спочатку влада повернула лише частину заповідних територій, однак не включала гору та місцину поруч з нею, зробивши її заповідником спочатку, а потім — національним парком.

Тепер нове рішення повертає гору в повну власність народу маорі, а уряд буде займатися збереженням та захистом дикої природи. Публічний доступ туристів і громадян до гори залишатиметься чинним.

"Я з нетерпінням чекаю найближчим часом відвідати Таранакі, щоб попросити вибачення у старійшин маорі", — резюмував пан Голдсміт.

Раніше повідомлялося, що портрет старійшини племені маорі в Новій Зеландії продали на аукціоні за рекордну суму. Старійшина племені маорі Варекаурі Тахуна був одним з частих натурників новозеландського художника Чарльза Фредеріка Голді. Саме цей портрет мистецтвознавці вважають найкращою роботою автора.

Згодом стало відомо, що депутати Нової Зеландії зірвали засідання парламенту. Депутатка, яка представляє корінне населення маорі, розірвала законопроєкт, проти якого виступають її однопартійці.