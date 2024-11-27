Портрет старійшини племені маорі в Новій Зеландії продали на аукціоні за рекордну суму (фото)

Старійшина племені маорі Варекаурі Тахуна був одним з частих натурників новозеландського художника Чарльза Фредеріка Голді. Саме цей портрет мистецтвознавці вважають найкращою роботою автора.

Портрет зі старійшиною маорі продала рекордну ціну на аукціоні в Новій Зеландіх. Цей продаж зробив її найціннішим твором мистецтва такого роду в історії острівної країни, пише BBC.

Журналісти пишуть, що на картині відомого місцевого художника Чарльза Фредеріка Голді під назвою "Думки Тахуни" зображено портрет Варекаурі Тахуни. Цей старійшина місцевого племені маорі був священником, який мав величезний авторитет серед місцевих і, який, як вважають, був одним з останніх татуйованих чоловіків свого покоління. На ньому зображено чоловіка з моко, або татуюванням на обличчі, і з підвіскою, відомою як хей-тікі, на шиї.

Портрет вождя племені маорі Варекаурі Тахуни (фото:International Art Centre)

За даними аукціонного дому, продаж за 3,75 мільйона новозеландських доларів (майже 92 млн грн) також є найвищою ціною, яку коли-небудь платили за картину на аукціоні в Новій Зеландії. ЗМІ повідомляє, що переможець аукціону попрохав про повну анонімність.

Директор Міжнародного центру мистецтва Річард Томсон додав, що вперше ця картина стала предметом торгів з 1991 року. Загалом аукціонний дім продав 13 картин Голді, і щоразу покупці платили понад мільйон новозеландських доларів.

"Новозеландці люблять свою історію, і портрети Голді завжди мали попит", — сказав він, додавши, що старійшина Варекаурі Тахуна був з частих натурників для картин Чарльза Фредеріка Голді.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що на аукціоні за 121 мільйон доларів продана картина відомого художника. Журналісти зазначать, що ціна картини перевершувала можливі очікування, особливо у зв'язку зі сповільненням продажу творів мистецтва.

Також ми писали про те, що на аукціоні за $ 2 млн продадуть табличку з біблійними заповідями.Вік таблички близько 1500 років. Знайшли її на початку 20 століття і спочатку використовували як бруківку на одному з подвір'їв.