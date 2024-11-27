Портрет старейшины племени маори в Новой Зеландии продали на аукционе за рекордную сумму (фото)

Старейшина племени маори Варекаури Тахуна был одним из частых натурщиков новозеландского художника Чарльза Фредерика Голди. Именно этот портрет искусствоведы считают лучшей работой автора.

Портрет со старейшиной маори продал рекордную цену на аукционе в Новой Зеландии. Эта продажа сделала ее самым ценным произведением искусства такого рода в истории островной страны, пишет BBC.

Журналисты пишут, что на картине известного местного художника Чарльза Фредерика Голди под названием "Мысли Тахуны" изображен портрет Варекаури Тахуны. Этот старейшина местного племени маори был священником, который имел огромный авторитет среди местных и, который, как полагают, был одним из последних татуированных мужчин своего поколения. На нем изображен мужчина с моко, или татуировкой на лице, и с подвеской, известной как хей-тики, на шее.

Портрет вождя племени маори Варекаури Тахуни (фото: International Art Centre)

По данным аукционного дома, продажа за 3,75 миллиона новозеландских долларов (почти 92 млн грн) также является самой высокой ценой, которую когда-либо платили за картину на аукционе в Новой Зеландии. СМИ сообщает, что победитель аукциона попросил о полной анонимности.

Директор Международного центра искусства Ричард Томсон добавил, что впервые эта картина стала предметом торгов с 1991 года. Всего аукционный дом продал 13 картин Голди, и каждый раз покупатели платили более миллиона новозеландских долларов.

"Новозеландцы любят свою историю, и портреты Голди всегда пользовались спросом", — сказал он, добавив, что старейшина Варекаури Тахуна был из частых натурщиков для картин Чарльза Фредерика Голди.

Напомним, Фокус сообщал, что на аукционе за 121 миллион долларов продана картина известного художника. Журналисты отметят, что цена картины превосходила возможные ожидания, особенно в связи с замедлением продажи произведений искусства.

Также мы писали о том, что на аукционе за $2 млн продадут табличку с библейскими заповедями. Возраст таблички около 1500 лет. Нашли ее в начале 20 века и сначала использовали как брусчатку на одном из дворов.