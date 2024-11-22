Рекордная сумма: на аукционе за 121 миллион долларов продана картина известного художника
Журналисты отметят, что цена картины превосходила возможные ожидания, особенно в связи с замедлением продаж произведений искусства.
В Нью-Йорке на аукционе Christie's продана картина известного художника Рене Магритта "Империя света". Об этом сообщает CNN.
Это наиболее известная из серии картин художника под названием "Империя света". Полотно 1954 года известно среди экспертов по искусству XX века своим масштабом, первозданным состоянием и тонкими деталями.
На картине изображен дом с единственным уличным фонарем спереди. Лампа освещает все полотно, на переднем плане виднеются деревья с домом, внизу виднеется лужа. Над пейзажем простирается светло-голубое небо, усеянное рыхлыми белыми облаками.
Картина получила высокую оценку за ее уникальную способность сопоставлять ночной пейзаж и дневной свет. Этот сюрреалистический мотив Магритт исследовал в своих пейзажах в течение почти двух десятилетий.
"Этот мотив — одно из немногих по-настоящему знаковых изображений в искусстве XX века", — отметил заместитель главы Christie's по искусству XX-XXI веков Макс Картер, добавив, что работа обладает "необычайным живым сиянием".
Цена продажи превзошла ожидания и стала ярким событием на фоне замедления мировых продаж произведений искусства.
"Когда на рынке появляются иконы, они создают свою собственную рыночную динамику", — сказал Макс Картер.
Напомним, что недавно на аукционе продан кусок свадебного торта королевы Елизаветы II 77-летней давности. Он ушел с молотка за сумму, вчетверо превышающую ожидаемую.
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