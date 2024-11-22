Рекордная сумма: на аукционе за 121 миллион долларов продана картина известного художника

Журналисты отметят, что цена картины превосходила возможные ожидания, особенно в связи с замедлением продаж произведений искусства.

В Нью-Йорке на аукционе Christie's продана картина известного художника Рене Магритта "Империя света". Об этом сообщает CNN.

Картина Рене Магритта Империя света Фото: CNN

Это наиболее известная из серии картин художника под названием "Империя света". Полотно 1954 года известно среди экспертов по искусству XX века своим масштабом, первозданным состоянием и тонкими деталями.

На картине изображен дом с единственным уличным фонарем спереди. Лампа освещает все полотно, на переднем плане виднеются деревья с домом, внизу виднеется лужа. Над пейзажем простирается светло-голубое небо, усеянное рыхлыми белыми облаками.

Картина получила высокую оценку за ее уникальную способность сопоставлять ночной пейзаж и дневной свет. Этот сюрреалистический мотив Магритт исследовал в своих пейзажах в течение почти двух десятилетий.

"Этот мотив — одно из немногих по-настоящему знаковых изображений в искусстве XX века", — отметил заместитель главы Christie's по искусству XX-XXI веков Макс Картер, добавив, что работа обладает "необычайным живым сиянием".

Цена продажи превзошла ожидания и стала ярким событием на фоне замедления мировых продаж произведений искусства.

"Когда на рынке появляются иконы, они создают свою собственную рыночную динамику", — сказал Макс Картер.

Напомним, что недавно на аукционе продан кусок свадебного торта королевы Елизаветы II 77-летней давности. Он ушел с молотка за сумму, вчетверо превышающую ожидаемую.

Добавим, что криптовалютный предприниматель Джастин Сан потратил более 6 миллионов долларов на банан, приклеенный скотчем к стене. Мужчина собирается его съесть.