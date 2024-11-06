На аукционе продан кусок свадебного торта королевы Елизаветы ІІ 77-летней давности (видео)

Кусок фруктового торта ушел с молотка за сумму, в четыре раза превышающую ожидаемую. Четырехъярусный свадебный торт Элизабет и Филиппа был высотой 2 метра 74 сантиметра и весил более двухсот килограмм.

Related video

Кусок свадебного торта со свадьбы будущей королевы Елизаветы ІІ и принца Филиппа, состоявшейся 77 лет назад, был продан на аукционе Reeman Dansie, сообщает BBC.

После того, как кусок фруктового торта был найден под кроватью в чемодане, он принес более 2800 долларов, хотя, по оценкам, он должен был принести около 650 долларов. Участник торгов из Китая купил "очень редкий" кусок торта по телефону. "Это настоящая маленькая находка, маленькая капсула времени с восхитительным тортом", — сказал Джеймс Гринтер представитель аукционного дома Reeman Dansie. Гринтер признал, что торт уже не в лучшем состоянии, сказав: "Не думаю, что мне бы особенно хотелось его есть, должен признать".

Оригинальный торт был подан 2000 гостям на свадьбе тогдашней принцессы Елизаветы и принца Филиппа 20 ноября 1947 года. Он стал подарком от Мэрион Полсон, которая работала экономкой во дворце Холирудхаус в Эдинбурге, Шотландия, с 1931 по 1969 год. После подачи гостям "восхитительного" десерта Полсон получила кусок торта в качестве благодарности. Она хранила его до своей смерти в 1980-х годах. Затем его нашли под кроватью вместе с некоторыми другими ее вещами. Кусок торта все еще находился в своей оригинальной подарочной коробке и сопровождался письмом от самой королевы Елизаветы, датированным ноябрем 1947 года.

Свадьба принцессы Елизаветы и принца Филиппа Фото: Getty Images

"Мы с мужем глубоко тронуты, узнав, что вы приняли участие в вручении нам такого восхитительного свадебного подарка. Мы оба очарованы сервировкой десертов. Разнообразные цветы и прекрасная окраска, я знаю, вызовут огромное восхищение у всех, кто это увидит", — написала Елизавета.

Четырехъярусный свадебный торт Элизабет и Филиппа был высотой 2 метра 74 сантиметра и весил целых 227 килограмм. Семья Полсон отметила, что этот кусок королевского торта стал первым, когда-либо проданным целиком: "Этот торт на самом деле сохранил свое оригинальное содержимое, что является большой и большой редкостью. Не забывайте, он был произведен во времена нормирования… Для них был приготовлен самый великолепный торт. Глядя на фотографии, можно понять, что он мог заполнить полкомнаты, он был просто огромным".

Напомним, 4 ноября, Фокус писал о том, что королева Елизавета II появится в фильме "Паддингтон в Перу".