На аукціоні продано шматок весільного торта королеви Єлизавети ІІ 77-річної давності (відео)

Шматок фруктового торта пішов з молотка за суму, що вчетверо перевищує очікувану. Чотириярусний весільний торт Елізабет і Філіпа був заввишки 2 метри 74 сантиметри і важив понад двісті кілограмів.

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Шматок весільного торта з весілля майбутньої королеви Єлизавети ІІ і принца Філіпа, що відбулося 77 років тому, був проданий на аукціоні Reeman Dansie, повідомляє BBC.

Після того, як шматок фруктового торта був знайдений під ліжком у валізі, він приніс понад 2800 доларів, хоча, за оцінками, він повинен був принести близько 650 доларів. Учасник торгів з Китаю купив "дуже рідкісний" шматок торта по телефону. "Це справжня маленька знахідка, маленька капсула часу з чудовим тортом", — сказав Джеймс Грінтер, представник аукціонного дому Reeman Dansie. Грінтер визнав, що торт уже не в найкращому стані, сказавши: "Не думаю, що мені б особливо хотілося його їсти, мушу визнати".

Оригінальний торт був поданий 2000 гостям на весіллі тодішньої принцеси Єлизавети і принца Філіпа 20 листопада 1947 року. Він став подарунком від Меріон Полсон, яка працювала економкою в палаці Холірудхаус в Единбурзі, Шотландія, з 1931 по 1969 рік. Після подачі гостям "чудового" десерту Полсон отримала шматок торта як подяку. Вона зберігала його до своєї смерті в 1980-х роках. Потім його знайшли під ліжком разом із деякими іншими її речами. Шматок торта все ще перебував у своїй оригінальній подарунковій коробці і супроводжувався листом від самої королеви Єлизавети, датованим листопадом 1947 року.

Весілля принцеси Єлизавети і принца Філіпа Фото: Getty Images

"Ми з чоловіком глибоко зворушені, дізнавшись, що ви взяли участь у врученні нам такого чудового весільного подарунка. Ми обоє зачаровані сервіруванням десертів. Різноманітні квіти і прекрасне забарвлення, я знаю, викличуть величезне захоплення у всіх, хто це побачить", — написала Єлизавета.

Чотириярусний весільний торт Елізабет і Філіпа був заввишки 2 метри 74 сантиметри і важив цілих 227 кілограмів. Сім'я Полсон зазначила, що цей шматок королівського торта став першим, коли-небудь проданим цілком: "Цей торт насправді зберіг свій оригінальний вміст, що є великою і великою рідкістю. Не забувайте, він був виготовлений за часів нормування... Для них був приготований найпрекрасніший торт. Дивлячись на фотографії, можна зрозуміти, що він міг заповнити півкімнати, він був просто величезним".

Нагадаємо, 4 листопада, Фокус писав про те, що королева Єлизавета II з'явиться у фільмі "Паддінгтон у Перу".