Рекордна сума: на аукціоні за 121 мільйон доларів продана картина відомого художника

Журналісти зазначать, що ціна картини перевершувала можливі очікування, особливо у зв'язку зі сповільненням продажу творів мистецтва.

В Нью-Йорку на аукціоні Christie's продана картина відомого художника Рене Магрітта "Імперія світла". Про це повідомляє CNN.

Картина Рене Магрітта Імперія світла Фото: CNN

Це найбільш відома з серії картин художника під назвою "Імперія світла". Полотно 1954 року відоме серед експертів з мистецтва XX століття своїм масштабом, первозданним станом та тонкими деталями.

На картині зображено будинок із єдиним вуличним ліхтарем спереду. Лампа освітлює все полотно, на передньому плані видніються дерева з будинком, внизу видніється калюжа. Над пейзажем простягається світло-блакитне небо, усіяне пухкими білими хмарами.

Картина отримала високу оцінку за її унікальну здатність зіставляти нічний краєвид та денне світло. Цей сюрреалістичний мотив Магрітт досліджував у своїх краєвидах протягом майже двох десятиліть.

"Цей мотив — одне з небагатьох по-справжньому знакових зображень у мистецтві XX століття", — відзначив заступник голови Christie's з мистецтва XX-XXI століть Макс Картер, додавши, що робота має "надзвичайне живе сяйво".

Ціна продажу перевершила очікування та стала яскравою подією на тлі уповільнення світових продажів творів мистецтва.

"Коли на ринку з'являються ікони, вони створюють свою власну ринкову динаміку", — сказав Макс Картер.

Нагадаємо, що нещодавно на аукціоні продано шматок весільного торта королеви Єлизавети ІІ 77-річної давності. Він пішов з молотка за суму, що вчетверо перевищує очікувану.

Додамо, що криптовалютний підприємець Джастін Сан витратив понад 6 мільйонів доларів на банан, приклеєний скотчем до стіни. Чоловік збирається його з'їсти.