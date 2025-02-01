Отсюда пошли предки маори: гора в Новой Зеландии стала "юридическим лицом" (видео)

Парламент Новой Зеландии предоставил статус "юридического лица" для священной горы народа Маори. Теперь местные народы получили первоочередное право на уход, пользование и защиту всех ресурсов вершины.

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Популярная среди лыжников и сноубордистов гора Таранаки (2518 м) в Новой Зеландии была официально признана юридическим лицом. Об этом сообщает NBC News.

В принятом в четверг законе парламентом островной страны указывается, что правительство фактически прекратило право собственности на гору, которую коренные жители Маори считают местом, откуда ушли их предки.

Согласно новым нормам, теперь юридическое название места звучит как Te Kāhui Tupua. Законодательство теперь включает в название Таранаки всю землю и место, "включая все их физические и метафизические элементы".

Журналисты пишут, что теперь представители местного племени маори и чиновники будут работать вместе, чтобы совместно управлять горой. Также вершина лишится старого названия — гора Эгмонт, а Таранаки станет единственным названием объекта.

"Гора издавна была почетным предком, источником физической, культурной и духовной поддержки и местом последнего упокоения", — сказал в своей речи переговорщик Пол Голдсмит.

По его словам, сначала колонизаторы Новой Зеландии овладели горой, потом изменили название, а также нарушили соглашение между британцами и маори, которое первая сторона довольно часто нарушала.

"Власти не смогли создать большую часть резервов, которые они обещали маори", — говорится в преамбуле закона, указывая, что сначала власти вернули лишь часть заповедных территорий, однако не включали гору и местность рядом с ней, сделав ее заповедником сначала, а затем — национальным парком.

Теперь новое решение возвращает гору в полную собственность народа маори, а правительство будет заниматься сохранением и защитой дикой природы. Публичный доступ туристов и граждан к горе будет оставаться в силе.

"Я с нетерпением жду в ближайшее время посетить Таранаки, чтобы попросить прощения у старейшин маори", — резюмировал господин Голдсмит.

Ранее сообщалось, что портрет старейшины племени маори в Новой Зеландии продали на аукционе за рекордную сумму. Старейшина племени маори Варекаури Тахуна был одним из частых натурщиков новозеландского художника Чарльза Фредерика Голди. Именно этот портрет искусствоведы считают лучшей работой автора.

Впоследствии стало известно, что депутаты Новой Зеландии сорвали заседание парламента. Депутат, представляющая коренное население маори, разорвала законопроект, против которого выступают ее однопартийцы.