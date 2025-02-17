"Нецензурний папуга" постійно ображає відвідувачів готелю, але їм це подобається

Папуга вітається з людьми, але потім обов'язково каже їм щось непристойне. Водночас птах подружився з бульдогом одного з постійних відвідувачів.

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Нецензурний папуга на ім'я Ріо постійно ображає відвідувачів готелю, посилаючи їх куди подалі, проте це їм подобається, дехто повертається знову лише заради нього. Про це пише Daily Star.

53-річна Керрі Чепмен купила південноамериканського папугу-какаду Ріо в зоомагазині, коли йому було шість тижнів, а згодом стала власницею пабу та готелю у Кардіффі У Великій Британії.

Готель "Кліфтон" Фото: SWNS

Птах живе з власницею готелю з самого дитинства і навчилася своєї непристойної лексики від постійних відвідувачів.

Ріо став місцевою знаменитістю та навіть виконує роль охоронця пабу — каже нічого не підозрюючим відвідувачам: "Вам вхід заборонено".

"Ріо вітається з людьми, коли вони заходять, але потім каже їм, куди йти. Він говорив й набагато гірші речі, як-от: "Ти су*ф", "Ти б*я*ь" та інше", — пояснила Керрі Челмен.

Вона також розповіла, що папуга часто бере чужі капелюхи і рве їх дзьобом.

"Але ніхто ніколи не дратується через нього. Люди з усього Кардіффа приїжджають просто подивитися на Ріо. Постійні відвідувачі теж його люблять", — зазначила жінка.

67-річний Джо Релвас на прізвисько "людина-папуга" — один з постійних відвідувачів, який встановив тісний зв'язок з Ріо.

"Я не знаю чому, але Ріо любить мене, коли я приходжу. Він ревнує, коли я розмовляю з іншими відвідувачами. Всі в цьому районі знають Ріо. Він прекрасне створіння. Іноді він каже мені "Wassup!", але потім теж посилає мене на х*й", — розповів Релвас.

Інший постійний відвідувач, 48-річний Ларрі Грін, який приїжджає до "Кліфтона" зі своєю сім'єю з восьмирічного віку, розповів, що його бульдог "Хаос"подружився з Ріо.

Папуга Ріо та Бульдог Хаос Фото: SWNS

"Мій п'ятирічний бульдог на прізвисько Хаос зазвичай просто сидів і дивився на Ріо. Він не знав, хто він такий, і вони не ладнали, але зараз з ними все гаразд", — підкреслив чоловік.

Власниця готелю стверджує, що Ріо завжди буде частиною її життя, оскільки він "приголомшливий та дивовижний папуга".

Нагадаємо, у серпні 2024 папуга встановив рекорд, упізнавши правильно потрібні предмети.

Фокус також писав про те, як жителі аргентинського міста потерпають від нашестя папуг.