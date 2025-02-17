"Нецензурный попугай" постоянно оскорбляет посетителей отеля, но им это нравится

Попугай здоровается с людьми, но потом обязательно говорит им что-то неприличное. В то же время птица подружилась с бульдогом одного из постоянных посетителей.

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Нецензурный попугай по имени Рио постоянно оскорбляет посетителей отеля, посылая их куда подальше, однако это им нравится, некоторые возвращаются снова только ради него. Об этом пишет Daily Star.

53-летняя Керри Чепмен купила южноамериканского попугая-какаду Рио в зоомагазине, когда ему было шесть недель, а впоследствии стала владелицей паба и отеля в Кардиффе в Великобритании.

Отель "Клифтон" Фото: SWNS

Птица живет с владелицей отеля с самого детства и научилась своей неприличной лексике от постоянных посетителей.

Рио стал местной знаменитостью и даже выполняет роль охранника паба — говорит ничего не подозревающим посетителям: "Вам вход воспрещен".

"Рио здоровается с людьми, когда они заходят, но потом говорит им, куда идти. Он говорил и гораздо худшие вещи, такие как: "Ты су*ф", "Ты б*я*ь" и прочее", — пояснила Керри Челмен.

Она также рассказала, что попугай часто берет чужие шляпы и рвет их клювом.

"Но никто никогда не раздражается из-за него. Люди со всего Кардиффа приезжают просто посмотреть на Рио. Постоянные посетители тоже его любят", — отметила женщина.

67-летний Джо Релвас по прозвищу "человек-попугай" — один из постоянных посетителей, который установил тесную связь с Рио.

"Я не знаю почему, но Рио любит меня, когда я прихожу. Он ревнует, когда я разговариваю с другими посетителями. Все в этом районе знают Рио. Он прекрасное создание. Иногда он говорит мне "Wassup!", но потом тоже посылает меня на х*й", — рассказал Релвас.

Другой постоянный посетитель, 48-летний Ларри Грин, который приезжает в "Клифтон" со своей семьей с восьмилетнего возраста, рассказал, что его бульдог "Хаос" подружился с Рио.

Попугай Рио и Бульдог Хаос Фото: SWNS

"Мой пятилетний бульдог по кличке Хаос обычно просто сидел и смотрел на Рио. Он не знал, кто он такой, и они не ладили, но сейчас с ними все в порядке", — подчеркнул мужчина.

Владелица отеля утверждает, что Рио всегда будет частью ее жизни, поскольку он "потрясающий и удивительный попугай".

Напомним, в августе 2024 года попугай установил рекорд, узнав правильно нужные предметы.

Фокус также писал о том, как жители аргентинского города страдают от нашествия попугаев.