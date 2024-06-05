Ялинова шишечка жива: у Сенегалі вперше за 24 роки побачили гігантського панголіна

Захисники природи припускали, що цей рідкісний вид давно зник на території країни.

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У сенегальському Національному парку Ньоколо-Коба вперше за 24 роки був помічений гігантський панголін, який вважався вимерлим у цій країні, пише New Scientist.

"Ніхто навіть не міг припустити, що панголіни все ще живуть у парку", — каже Моухамаду Моді Ндіайє з організації з моніторингу дикої природи Panthera.

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Гігантський панголін (Smutsia gigantea) — єдиний з чотирьох видів панголінів, які, ймовірно, все ще мешкають у Сенегалі. Раніше вид населяв ліси і савани, які простягалися від Сенегалу до західної Кенії. В останні ж десятиліття популяція лускатих ссавців скоротилася через велику вирубку лісів і браконьєрство.

У період із 2014 до 2021 року в Західній і Центральній Африці було виловлено понад 8 мільйонів панголінів, що зробило їх одними з найчастіше продаваних тварин у світі.

Гігантські панголіни полохливі, самотні і ведуть нічний спосіб життя, тому їх навряд чи можна часто зустріти за межами їхніх нір. Востаннє гігантського ящера спіймали й офіційно ідентифікували в Сенегалі у квітні 1967 року. Три десятиліття потому екологічне дослідження виявило двох особин. Відтоді захисники природи не помітили жодного гігантського ящера.

Тобто до недавнього часу, коли вдалося сфотографувати одного з цих гігантських панголінів, що йде по висохлому руслу річки. Знімок був зроблений однією з 217 оглядових фотопасток, розкиданих на території більш ніж 4000 квадратних кілометрів національного парку.

Можливо, Ньоколо-Коба може слугувати останнім місцем для моніторингу та збереження панголінів у Сенегалі.

"Це спостереження дає проблиск надії на їхнє виживання в Західній Африці та може бути використане для підвищення обізнаності громадськості щодо скрутного становища панголінів", — каже Ален Муафо з групи спеціалістів з панголінів Міжнародного союзу охорони природи.

Нагадаємо, ритуал залицяння і народження панголінів змогли зняти вперше. Дослідники змогли зафіксувати складний процес "притирання" лускатої броні пари, щоб врешті-решт у них з'явилося потомство.