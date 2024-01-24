Дуже рідкісні кадри. Ритуал залицяння та народження "соснової шишечки" змогли зняти вперше (відео)

Дослідники змогли зафіксувати складний процес "притирання" лускатої броні пари, щоб врешті-решт у них з'явилося потомство.

Related video

Панголіни — дивовижні ящери, що стали героями неймовірної кількості мемів про"соснову шишечку". Увагу вчених і громадськості привернув незвичайний вид ссавців — їхня броня складається з безлічі лусочок, що робить їх схожими на соснову шишку, пише Live Science.

У новому дослідженні в лісі на Тайвані вченим вдалося зняти неймовірно рідкісні кадри ритуалу залицяння панголінів, а також народження їхнього дитинчати. Рідкісні кадри показують нічний ритуал залицяння, в якому тварини годинами коригували свою лускату броню, щоб врешті-решт у них народилося дитинча. Дивовижні кадри були показані в серіалі PBS "Великі маленькі подорожі".

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Під час зйомок оператори годинами стежили за парою тайванських ящерів (Manis pentadactyla pentadactyla): самка кілька годин примушувала самця слідувати за нею, аж поки не була готова до парування. Далі почався тривалий процес притирання, поки панголіни не знайшли положення, що підходить саме для їхніх лусочок.

За словами продюсера серіалу Пола Вільямса, панголіни надзвичайно чутливі до звуку і запаху, а тому операторам доводилося бути надзвичайно обережними, щоб зняти їхню поведінку в дикій природі. Лише одного невірного руху достатньо, щоб панголін зайняв оборонну позицію і згорнувся в клубок. Відомо, що тварини здатні залишатися в такому положенні протягом декількох годин, на жаль, це лише робить їх ще більш уразливими для браконьєрів.

Загалом на двох континентах, в Африці та Азії, мешкають 8 видів панголінів, при цьому троє з них перебувають під загрозою зникнення. Основна проблема полягає в тому, що сьогодні тварини, схожі на "соснову шишку", є одними з найбільш продаваних ссавців у світі. Луску цих тварин використовують у традиційній медицині, а тому щороку гине майже 200 000 особин.

На щастя, Тайвань є одним із небагатьох місць для панголінів, де вони можуть почуватися в безпеці — тутешнє законодавство захищає їх від браконьєрів. Це також дало змогу команді провести понад 100 годин, чекаючи та спостерігаючи за панголінами — їхня робота увінчалася успіхом. Фактично дослідники стали першими, кому вдалося записати дивовижний ритуал залицяння панголінів.

Через 7 місяців учені зняли ще одне відео, на якому видно, як самка з'являється з нори з новим дитинчам, що чіпляється за її лускатий хвіст. Учені зазначають, що змогли відстежити пару панголінів, використовуючи GPS-маячки.

Раніше Фокус писав про те, що вчені відтворили геном прадідуся всіх ссавців: деякі зв'язки не змінювалися 300 млн років.