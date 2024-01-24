Очень редкие кадры. Ритуал ухаживания и рождения "сосновой шишечки" смогли заснять впервые (видео)

Исследователи смогли запечатлеть сложный процесс "притирки" чешуйчатой брони пары, чтобы в конце концов у них появилось потомство.

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Панголины — удивительные ящеры, ставшие героями невероятного количества мемов о "сосновой шишечке". Внимание ученых и общественности привлек необычный вид млекопитающих — их броня состоит из множества чешуек, что делает их похожими на сосновую шишку, пишет Live Science.

В новом исследовании в лесу на Тайване ученым удалось заснять невероятно редкие кадры ритуала ухаживания панголинов, а также рождение их детеныша. Редкие кадры показывают ночной ритуал ухаживания, в котором животные часами корректировали свою чешуйчатую броню, чтобы в конце концов у них родился детеныш. Удивительные кадры были показаны в сериале PBS "Большие маленькие путешествия".

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Во время съемок операторы часами следили за парой тайваньских ящеров (Manis pentadactyla pentadactyla): самка несколько часов заставляла самца следовать за ней, пока не была готова к спариванию. Далее начался длительный процесс притирки, пока панголины не нашли положение, подходящее именно для их чешуек.

По словам продюсера сериала Пола Уильямса, панголины чрезвычайно чувствительны к звуку и запаху, а потому операторам приходилось быт чрезвычайно острожными, чтобы заснять их поведение в дикой природе. Всего одного неверного движения достаточно, чтобы панголин занял оборонительную позицию и свернулся в клубок. Известно, то животные способны оставаться в таком положении в течение нескольких часов, увы, это лишь делает их еще более уязвимыми для браконьеров.

В общей сложности на двух континентах, в Африке и Азии, обитают 8 видов панголинов, при этом трое из них находятся под угрозой исчезновения. Основная проблема заключается в том, что сегодня животные, похожие на "сосновую шишку", являются одними из самых продаваемых млекопитающих в мире. Чешую этих животных используют в традиционной медицине, а потому ежегодно погибает почти 200 000 особей.

К счастью, Тайвань является одним из немногих мест для панголинов, где они могут чувствовать себя в безопасности — здешнее законодательство защищает их от браконьеров. Это также позволило команде провести более 100 часов, ожидая и наблюдая за панголинами — их работа увенчалась успехом. Фактически исследователи стали первыми, кому удалось записать удивительный ритуал ухаживания панголинов.

Спустя 7 месяцев ученые сняли еще одно видео, на котором видно, как самка появляется из норы с новым детенышем, цепляющимся за ее чешуйчатый хвост. Ученые отмечают, что смогли отследить пару панголинов, используя GPS-маячки.

Ранее Фокус писал о том, что ученые воссоздали геном прадедушки всех млекопитающих: некоторые связи не менялись 300 млн лет.