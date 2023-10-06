Сосновая шишечка, как ты живешь. Ученые разгадали секретный код выживания панголинов

Исследователи создали полную геномную базу данных этих животных и надеются, что это поспособствует сохранению вида.

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Панголины — удивительные существа, напоминающие сосновую шишку. Они уже давно стали звездами мемов и покорили сердца людей по всему миру. Однако исследователям до этого момента слишком мало было известно об их "секретном генетическом коде выживания", пишет SciTechDaily.

Эти животные обитают в Азии и Африке к югу от Сахары, и являются единственными млекопитающими, покрытыми чешуей. Однако панголины известны не только внешним видом, они также страдают от незаконной торговли, так как их продают в рекордных количествах из-за их мяса и предполагаемых леченых свойств.

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В данный момент существует всего 8 сохранившихся видов панголинов, которые в последние годы вызвали общественный интерес, что увеличило усилия по сохранению животных от вымирания. Исследователи отмечают, это связано с тем, что панголины являются наиболее продаваемыми дикими млекопитающими на Земле, а также ошибочным недавним предположением, что животные связаны с пандемией коронавируса в мире.

Ученые разгадали генетический панголинов Фото: Molecular Biology and Evolution

В новом исследовании команда ученых из Оксфорда впервые создала полную геномную базу данных панголинов. Авторы исследования надеются, что это поспособствует их сохранению, а также прольет свет на их эволюцию и поможет отслеживать незаконную торговлю.

Ученые отмечают, что панголины все еще остаются недостаточно изученными, а потому в исследованиях видов и популяций остаются серьезные пробелы. Теперь авторы исследования надеются, что полученные ими результаты смогут хотя бы частично восполнить пробелы в понимании того, как живут эти "сосновые шишки".

В ходе исследования ученые столкнулись с рядом проблем. Во-первых, отдельные виды панголинов географически изолированы друг от друга. Во-вторых, ученые обладаю лишь ограниченными ископаемыми останками этих животных, что препятствует пониманию их эволюции. В-третьих, неуловимое поведение животных и их распространение в тропиках делают генетический отбор дорогостоящим и отнимающим много времени.

И все же ученым удалось секвенировать, собрать и аннотировать первый эталонный геном гигантского ящера, который является родным для Африки. Кроме того, команда секвенировала и собрала геномы чернобрюхих, темминковских, индийских и филиппинских ящеров. В результате им удалось создать первый полный набор панголинов. В ходе этого процесса исследователи также идентифицировали потенциально новый вид панголинов на основе ранее опубликованных геномных данных.

Ранее Фокус писал о том, что в зоопарке Праги родился первый в Европе детеныш панголина.