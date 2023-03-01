В зоопарке Праги родился первый в Европе детеныш панголина

Панголины практически не размножаются в неволе, так что это настоящая удача.

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В зоопарке чешской Праги сообщили радостную новость о том, что у пары панголинов родился детеныш. Это первый подобный случай в Европе. Новость появилась в Facebook зоопарка.

Малыш панголин родился еще 2 февраля, но в зоопарке беспокоились, что детеныш не выживет, так как он терял вес, а у его матери, Ран Хоу Тан, не хватало молока. Но работники зоопарка проконсультировались со специалистами из Тайваня и панголина начали вскармливать кошачьим молоком, а организм матери специально простимулировали.

Фото: Facebook Prague Zoo Фото: Facebook Prague Zoo Фото: Facebook Prague Zoo Фото: Facebook Prague Zoo

Панголина показали публике и сообщили, что пока у него нет имени. Но называют его "Шишечкой", потому что самочка напоминает маленькую еловую шишку.

"Мы преодолели только первое препятствие, но нас ждут другие", – сказал директор зоопарка Мирослав Бобек.

При рождении панголин весил только 135 граммов. Взрослые особи могут весить 15 килограммов.

Родители "Шишечки": самец Го Баои самка Ран Хоу Тан происходят из зоопарка Тайбэя, ведущего питомника млекопитающих. Китайские панголины водятся в южном Китае и юго-восточной Азии. Это один из четырех видов панголинов, обитающих в Азии, еще четыре водятся в Африке.

На панголинов охотятся из-за их мяса и чешуи, которой приписывают лечебные свойства, что не является правдой. В средневековой Индии из чешуи панголинов делали доспехи.

[ + – ] Взрослый панголин Фото: Facebook Prague Zoo

Панголины плохо переносят неволю и в зоопарках практически не размножаются, к тому же им требуется специальная диета из трутневых личинок.

Первые панголины появились еще 66 миллионов лет назад в палеогеновый период. Их сравнивают с муравьедами и броненосцами, так как они питаются муравьями и умеют сворачиваться в клубок. Но происхождение их неясно.

Напомним, ранее Фокус писал о странной и экзотической кухне Уханя, откуда началась пандемия коронавируса. Как оказалось, мясо панголина продают по 350 долларов за килограмм. Но в Китае с любителями панголинятины борются: за уничтожение редкого животного положено от 10 лет тюрьмы. При этом суровое наказание ожидает не только браконьеров и продавцов, но и покупателей мяса и чешуи.