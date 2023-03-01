У зоопарку Праги народилося перше в Європі дитинча панголіна

Панголіни практично не розмножуються в неволі, так що це справжня удача.

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У зоопарку чеської Праги повідомили радісну новину про те, що в пари панголінів народилося дитинча. Це перший подібний випадок у Європі. Новина з'явилася у Facebook зоопарку.

Малюк панголіна народився ще 2 лютого, але в зоопарку хвилювалися, що дитинча не виживе, тому що воно втрачало вагу, а в його матері, Ран Хоу Тан, не вистачало молока. Але працівники зоопарку проконсультувалися зі спеціалістами з Тайваню, і панголіна почали вигодовувати котячим молоком, а організм матері спеціально простимулювали.

Фото: Facebook Prague Zoo Фото: Facebook Prague Zoo Фото: Facebook Prague Zoo Фото: Facebook Prague Zoo

Панголіна показали публіці та повідомили, що поки що в нього немає імені. Але називають його "Шишечкою", бо самочка нагадує маленьку ялинову шишку.

"Ми подолали лише першу перешкоду, але на нас чекають інші", — сказав директор зоопарку Мирослав Бобек.

При народженні панголін важив лише 135 грамів. Дорослі особини можуть важити 15 кілограмів.

Батьки "Шишечки", самець Го Баої та самка Ран Хоу Тан, походять із зоопарку Тайбея, провідного розплідника ссавців. Китайські панголіни водяться в південному Китаї та південно-східній Азії. Це один із чотирьох видів панголінів, що мешкають в Азії, ще чотири водяться в Африці.

На панголінів полюють через їхнє м'ясо та луску, якій приписують лікувальні властивості, що не є правдою. У середньовічній Індії з луски панголінів робили обладунки.

[ + – ] Дорослий панголін Фото: Facebook Prague Zoo

Панголіни погано переносять неволю і в зоопарках практично не розмножуються, до того ж їм потрібна спеціальна дієта з личинок трутня.

Перші панголіни з'явилися ще 66 мільйонів років тому в палеогеновий період. Їх порівнюють із мурахоїдами та броненосцями, тому що вони харчуються мурахами та вміють згортатися в клубок. Але походження їх не зрозуміле.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про дивну й екзотичну кухню Уханя, звідки почалася пандемія коронавірусу. Як виявилося, м'ясо панголіна продають по 350 доларів за кілограм. Але в Китаї з любителями панголінятини борються: за знищення рідкісної тварини від 10 років в'язниці. Водночас суворе покарання чекає не лише браконьєрів і продавців, а й покупців м'яса та луски.