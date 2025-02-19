Не схожа на сучасних: у Новій Зеландії виявили скам'янілу бджолу віком понад 14 млн років

На Південному острові Нової Зеландії дослідники виявили скам’янілу бджолу віком 14,6 млн років. Викопна самка бджоли завдовжки 6,4 міліметра має візерунки жилок на крилах.

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Нещодавно вчені виявили скам'янілу бджолу віком 14,6 мільйона років у Новій Зеландії. Це перша скам'янілість такого роду, знайдена в Зеландії, пише IFLScience.

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Скам'янілість виявили у відкладеннях Хіндон Маар, що знаходяться поблизу міста Оутрам в Отаго на Південному острові Нової Зеландії. Це місце, що датується середнім міоценом, складається з чотирьох близько розташованих вулканів і раніше вже давало численні скам'янілості комах різних рядів.

Нещодавно знайдену бджолу вчені класифікували як Leioproctus (Otagocolletes) barrydonovani. Викопна самка бджоли завдовжки 6,4 міліметра має візерунки жилок на крилах, подібні до тих, що зустрічаються у трьох підродів бджіл Leioproctus, які й сьогодні мешкають у Новій Зеландії.

Викопна самка бджоли завдовжки 6,4 міліметра має візерунки жилок на крилах

Дослідники припускають, що якби рід Leioproctus був присутній у Новій Зеландії до 14,6 мільйона років тому, він, ймовірно, зазнав би більшої диверсифікації, пристосувавшись до тогочасних квітучих рослин.

Автори відзначають, що в той час, як деякі групи комах в Новій Зеландії з часом розвинули унікальні риси, інші залишаються помітно нечисельними, можливо, через їх відносно недавнє прибуття в регіон.

Наразі лише 18 видів Leioproctus є ендеміками Нової Зеландії, що наводить вчених на думку про те, що певні екологічні фактори могли обмежити їх видоутворення. Дослідження також припускає, що сучасні види Leioproctus могли прибути кількома хвилями, а не походити від однієї предкової групи.

За словами науковців, жодні наявні дані не підтверджують, що три групи Leioproctus у Новій Зеландії мають спільне еволюційне походження. Це може вказувати на окремі еволюційні розвитки комах.

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Вважається, що скам'яніла бджола мешкала в широколистяних лісах, що оточували міоценове озеро Маар. На зразку не виявили пилку, що ускладнює визначення конкретної рослини-господаря. Однак на тому ж місці вдалося знайти скам'янілості квітів псевдопанакса, що підвищує ймовірність того, що цей вид бджіл колись живився цими рослинами, як й інші види тієї епохи.

Раніше Фокус писав про унікальний фонтан кінця XIX століття. Його виявили неподалік від фортеці у Польщі, яку збудували за наказом Наполеона.

Також ми розповідали про знайдені на острові Файлака, Кувейт, стародавні споруди. Вчені розкопали кам'яні фундаменти, внутрішню стіну і вхід, що веде до кімнати з оштукатуреними стінами і фрагментами кераміки, яким понад 2 000 років.