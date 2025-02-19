Не похожа на современных: в Новой Зеландии обнаружили окаменелую пчелу возрастом более 14 млн лет

На Южном острове Новой Зеландии исследователи обнаружили окаменелую пчелу возрастом 14,6 млн лет. Ископаемая самка пчелы длиной 6,4 миллиметра имеет узоры жилок на крыльях.

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Недавно ученые обнаружили окаменелую пчелу возрастом 14,6 миллиона лет в Новой Зеландии. Это первая окаменелость такого рода, найденная в Зеландии, пишет IFLScience.

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Окаменелость обнаружили в отложениях Хиндон Маар, находящихся вблизи города Оутрам в Отаго на Южном острове Новой Зеландии. Это место, датируемое средним миоценом, состоит из четырех близко расположенных вулканов и ранее уже давало многочисленные окаменелости насекомых различных рядов.

Недавно найденную пчелу ученые классифицировали как Leioproctus (Otagocolletes) barrydonovani. Ископаемая самка пчелы длиной 6,4 миллиметра имеет узоры жилок на крыльях, подобные тем, что встречаются у трех подродов пчел Leioproctus, которые и сегодня живут в Новой Зеландии.

Ископаемая самка пчелы длиной 6,4 миллиметра имеет узоры жилок на крыльях

Исследователи предполагают, что если бы род Leioproctus присутствовал в Новой Зеландии до 14,6 миллиона лет назад, он, вероятно, претерпел бы большую диверсификацию, приспособившись к тогдашним цветущим растениям.

Авторы отмечают, что в то время, как некоторые группы насекомых в Новой Зеландии со временем развили уникальные черты, другие остаются заметно немногочисленными, возможно, из-за их относительно недавнего прибытия в регион.

Сейчас только 18 видов Leioproctus являются эндемиками Новой Зеландии, что наводит ученых на мысль о том, что определенные экологические факторы могли ограничить их видообразование. Исследование также предполагает, что современные виды Leioproctus могли прибыть несколькими волнами, а не происходить от одной предковой группы.

По словам ученых, никакие имеющиеся данные не подтверждают, что три группы Leioproctus в Новой Зеландии имеют общее эволюционное происхождение. Это может указывать на отдельные эволюционные развития насекомых.

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Считается, что окаменелая пчела обитала в широколиственных лесах, окружавших миоценовое озеро Маар. На образце не обнаружили пыльцы, что затрудняет определение конкретного растения-хозяина. Однако на том же месте удалось найти окаменелости цветов псевдопанакса, что повышает вероятность того, что этот вид пчел когда-то питался этими растениями, как и другие виды той эпохи.

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