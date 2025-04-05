Пошел на хитрость: мужчина поймал редкого орла, который терроризировал его односельчан (видео)

40-летний британец Стивен Харрис смог поймать редкую хищную птицу, которая терроризировала жителей его городка Фламстед. Птица несколько недель нападала на местных мужчин, и поэтому господин Харрис решил действовать.

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Об этом сообщает BBC.

Журналисты пишут, что неизвестная птица поселилась на одном из телефонных столбов города, и никто не смог установить, как хищная птица оказалась на свободе. Впоследствии животное начало агрессивно нападать на местных мужчин, в частности пострадал 75-летний Джим Хьюитт, которому орел поцарапал голову, а мужчине пришлось обратиться за медицинской помощью.

Так продолжалось несколько недель: местные не выходили на улицу без лишней надобности, а детей старались как можно скорее забирать из школы и не выпускать на улицу, а впоследствии — все начали носить строительные или велосипедные шлемы, чтобы животное не нанесло им ранений.

Однако впоследствии эта птица напала на 11-летнего мальчика, который получил несколько царапин от когтей птицы. В общем местные посчитали, что орел напала почти 50 раз за несколько недель, а от ее атак пострадало 7 человек.

После последнего нападения, именно тогда физиотерапевт и отец двоих детей Стивен Харрис решил поймать агрессивного орла. Мужчина рассказывает, что он подготовил клетку для птицы, а затем начал изучать ее поведение.

Сначала он пытался заманить хищника с помощью "наживки", однако умная птица не "клюнула" на это. Затем господин Гаррис решил рискнуть: он позвонил знакомому орнитологу, с которым они решили поймать птицу.

В целом план выглядел так: господин Харрис должен был выманить орла на себя, чтобы потом тот пролетел за ним к хорошо устроенной ловушке. Когда хищник оказался бы в саду мужчины, то он взял бы клетку и поднял над своей головой, а когда орел бы попытался атаковать, то неизбежно попал бы в клетку, которую бы закрыл орнитолог.

"Я убегал от него где-то милю, когда мне удалось его выманить со столба. И вот когда он попал в мой сад, произошло так, как и задумали: я взял клетку и птица таки залетела в нее", — рассказал мужчина.

Местные быстро узнали об удачной "охоте" мужчины и смогли вздохнуть с облегчением. Позже орнитологи приехали к мужчине и заявили ему, что он поймал редкого представителя семьи ястребиных — пустынного канюка, который известен также в англоязычных странах как орел Харриса, что созвучно с фамилией его ловца.

В то же время специалисты не могут объяснить, как птица, которая преимущественно обитает в Северной и Южной Америках, оказалась за почти 10 тыс. км на Туманном Альбионе. Сейчас есть две версии — канюк или сбежал из приюта для животных или частного зоопарка, или оказался случайно в Британии.

Сейчас птицу передали орнитологам Королевской почты, которая имеет штат орнитологов и умеет заниматься дикими птицами. Впоследствии канюка проверят ветеринары и решат, где можно будет поселить птицу — отправить в зону его проживания на американский континент или оставить под наблюдением в приюте для животных.

Ранее стало известно, как воин ВСУ спас раненого орла. Украинский боевой медик помог пернатому, взяв с него единственное обещание — потерпеть.

Впоследствии сообщалось, что самый большой орел в мире возвращается в Европу. Исследователям понадобились десятки лет, чтобы "воскресить" увядшую популяцию орланов-белохвостов.