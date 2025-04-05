Пішов на хитрість: чоловік упіймав рідкісного орла, який тероризував його односельчан (відео)

40-річний британець Стівен Гарріс зміг впіймати рідкісного хижого птаха, який тероризував мешканців його містечка Фламстед. Птах кілька тижнів нападав на місцевих чоловіків, і тому пан Гарріс вирішив діяти.

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Про це повідомляє BBC.

Журналісти пишуть, що невідомий птах оселився на одному з телефонних стовпів міста, і ніхто не зміг встановити, як хижий птах опинився на волі. Згодом тварина почала агресивно нападати на місцевих чоловіків, зокрема постраждав 75-річний Джим Г'юїтт, якому орел подряпав голову, а чоловікові довелося звернутися за медичною допомогою.

Так тривало кілька тижнів: місцеві не виходили на вулицю без зайвої потреби, а дітей намагалися якомога швидше забирати зі школи і не випускати на вулицю, а згодом — всі почали носити будівельні чи велосипедні шоломи, аби тварина не завдала їм поранень.

Однак згодом цей птах напав на 11-річного хлопчика, який отримав кілька подряпин від кігтів птаха. Загалом місцеві порахували, що птах напав майже 50 разів за кілька тижнів, а від його атак постраждало 7 осіб.

Після останнього нападу, саме тоді фізіотерапевт і батько двох дітей Стівен Гарріс вирішив впіймати агресивного орла. Чоловік розповідає, що він підготував клітку для птахи, а потім почав вивчати її поведінку.

Спочатку він намагався заманити хижака за допомогою "наживки", однак розумний птах не "клюнув" на це. Потім пан Гарріс вирішив ризикнути: він подзвонив до знайомого орнітолога, з яким вони вирішили впіймати птаха.

Загалом план виглядав так: пан Гарріс мав заманити орла на себе, аби потім той пролетів за ним до добре влаштованої пастки. Коли хижак опинився б у саду чоловіка, то він взяв би клітку і підняв над своєю головою, а коли орел би спробував атакувати, то неуникно потрапив би у клітку, яку би зачинив орнітолог.

"Я тікав від нього десь милю, коли мені вдалося його виманити зі стовпа. І ось коли він потрапив у мій сад, сталося так, як і задумали: я взяв клітку і птах таки залетів у неї", — розповів чоловік.

Місцеві швидко дізналися про вдале "полювання" чоловіка і змогли зітхнути з полегшенням. Пізніше орнітологи приїхали до чоловіка та заявили йому, що він упіймав рідкісного представника сім'ї яструбових — канюка пустельного, який відомий також в англомовних країнах як орел Гарріса, що співзвучно з прізвищем його ловця.

Водночас фахівці не можуть пояснити, як птах, який переважно мешкає у Північній та Південній Америках, опинився за майже 10 тис. км на Туманному Альбіоні. Наразі є дві версії — канюк або втік із притулку для тварин чи приватного зоопарку, або опинився випадково у Британії.

Наразі птаха передали орнітологам Королівської пошти, яка має штат орнітологів і вміє опікатися дикими птахами. Згодом канюка перевірять ветеринари та вирішать, де можна буде поселити птаха — відправити в зону його проживання до американського континенту чи залишити під наглядом у притулку для тварин.

Раніше стало відомо, як воїн ЗСУ врятував пораненого орла. Український бойовий медик допоміг пернатому, взявши з нього єдину обіцянку — потерпіти.

Згодом повідомлялося, що найбільший орел у світі повертається до Європи. Дослідникам знадобилися десятки років, щоб "воскресити" зів'ялу популяцію орланів-білохвостів.