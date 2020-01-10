В Австралии два крупных пожара могут объединиться и породить огненного монстра
2020-01-10 13:46:00
Премьер-министр заявил, что пятница станет "трудным днем для восточных штатов"
В пятницу, 10 января, в Австралии может установиться крайне тяжелая ситуация из-за возможного слияния двух крупных пожаров в один гигантский. Об этом сообщает ВВС.
Слияние двух возгораний может произойти на границе штатов Нового Южного Уэльса и Виктории, угроза будет сохраняться на протяжении нескольких дней.
По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, пятница будет "трудным днем для восточных штатов" из-за жары, сильного ветра и молний.
Представитель пожарной службы Нового Южного Уэльса сообщил, что слияние двух пожаров, вышедших из-под контроля, было неизбежным и ожидается около 20:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу).
На данный момент в наиболее пострадавшем штате Новый Южный Уэльс бушуют более 100 пожаров, также непростая ситуация сложилась и в Виктории.
В пятницу Управления по борьбе с пожарами в штате Виктория выпустило несколько предупреждений о чрезвычайных ситуация, в которых призывало людей к эвакуации. В некоторых районах штата Виктория и Нового Южного Уэльса власти призывают людей покинуть свои дома, чтобы "избежать трагедии".
Кроме этого, подчеркивается, что в 2020 году пожары в Новом Южном Уэльсе уже успели разрушить около тысячи домов. У побережья штата дежурят несколько кораблей, которые могут эвакуировать города в случае необходимости.
Как ранее сообщал Фокус:
- В австралийском штате Виктория тысячи жителей города Малакут были вынуждены покинуть свои дома и бежать на пляж из подступающего к городу пожара.
- В США 20-летняя Instagram-модель Кэйлен Уорд собрала 700 тыс. долларов на тушение пожаров в Австралии, рассылая своим подписчикам голые фотографии.
- В Австралии рекордная засуха и лесные пожары сократили популяцию коал, сделав их функционально исчезнувшим видом. По словам главы Австралийского фонда коалы Деборы Табарт, в пожарах погибло более 1 тыс. коал, а 80% среды их обитания было уничтожено.
- 18 декабря, в Австралии была зафиксирована самая высокая средняя температура по стране в пределах 40,9 градусов по Цельсию. В Бюро метеорологии сообщили, что сильная жара превысила предыдущий рекорд, установленный 7 января 2013 года в пределах 40,3 градусов. Последние несколько месяцев страна борется с серьезным кризисом, связанным с засухой и лесными пожарами.