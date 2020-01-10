В Австралии два крупных пожара могут объединиться и породить огненного монстра

Премьер-министр заявил, что пятница станет "трудным днем для восточных штатов"

В пятницу, 10 января, в Австралии может установиться крайне тяжелая ситуация из-за возможного слияния двух крупных пожаров в один гигантский. Об этом сообщает ВВС.

Слияние двух возгораний может произойти на границе штатов Нового Южного Уэльса и Виктории, угроза будет сохраняться на протяжении нескольких дней.

По словам премьер-министра Австралии Скотта Моррисона, пятница будет "трудным днем для восточных штатов" из-за жары, сильного ветра и молний.

Представитель пожарной службы Нового Южного Уэльса сообщил, что слияние двух пожаров, вышедших из-под контроля, было неизбежным и ожидается около 20:00 по местному времени (09:00 по Гринвичу).

На данный момент в наиболее пострадавшем штате Новый Южный Уэльс бушуют более 100 пожаров, также непростая ситуация сложилась и в Виктории.

В пятницу Управления по борьбе с пожарами в штате Виктория выпустило несколько предупреждений о чрезвычайных ситуация, в которых призывало людей к эвакуации. В некоторых районах штата Виктория и Нового Южного Уэльса власти призывают людей покинуть свои дома, чтобы "избежать трагедии".

Кроме этого, подчеркивается, что в 2020 году пожары в Новом Южном Уэльсе уже успели разрушить около тысячи домов. У побережья штата дежурят несколько кораблей, которые могут эвакуировать города в случае необходимости.

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