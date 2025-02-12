Одни из самых загадочных сумчатых Австралии годами избегали ученых: они наконец-то попались (фото)

Ученые использовали совершенно новую технологию беспилотников, позволяющую провести новаторское исследование.

Related video

Древесные кенгуру Беннетта — одни из самых загадочных и неуловимых сумчатых Австралии, которым долгое время удавалось избегать исследователей. В новой работе ученым удалось достичь прорыва, задействовав новую технологию тепловых беспилотников для обнаружения этих редких животных с беспрецедентной эффективностью, пишет Daily Mail.

Древесные кенгуру встречаются лишь в тропических лесах Австралии и Новой Гвинее. В отличие от своих наземных сородичей, они проводят свою жизнь на верхушках деревьев, питаясь листьями и лианами. Однако их зависимость от деревьев делает животных уязвимыми из-за вырубки лесов и изменения климата.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи отмечают, что 12 из 14 видов древесных кенгуру сегодня занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. Однако ученым все еще слишком мало известно об их численности или привычках из-за трудностей с изучением в густых тропических лесах.

Результаты нового исследования знаменуют собой значительный шаг вперед, вселяя надежду на улучшение охраны этих неуловимых животных. В ходе исследования ученые использовали тепловые беспилотники, способные обнаружить животных по теплу тел — это помогло команде разгадать тайны древесных кенгуру и направить усилия по их защите.

Древесные кенгуру Беннетта обитают в самых суровых и густо заросших тропических лесах Австралии к северу от реки Дейнтри в Крайнем Северном Квинсленде. Животные редко спускаются со своих увитых виноградом верхушек деревьев, высота которых может достигать 40 метров.

Ранее в исследованиях этого вида ученые использовали традиционные методы, такие как: точечное освещение и ручные тепловизионные камеры. Увы, часто эти методы являются ограниченными, а потому не позволяют обнаружить кенгуру. В результате не проводилось систематических обследований древесных кенгуру Беннетта, а оценки численности популяции были основаны на устаревших наблюдениях и неподтвержденных данных.

Тепловизионная камера дрона запечатлела трех сумчатых в кронах деревьев Фото: The Conversation

В новом исследовании ученые решили исправить ситуацию и использовали для этого тепловые беспилотники, оснащенные инфракрасными камерами, обнаруживающими тепловые сигнатуры из воздуха. Теплокровные животные, такие как древесные кенгуру, выделяются на фоне более прохладного тропического леса, даже если они частично скрыты листвой. В результате технология тепловых беспилотников дает ученым важное преимущество в сравнении с традиционными методами.

В ходе исследования ученые провели три полета беспилотников в обсерватории тропического леса Дейнтри, Кейп Трибьюлейшн, утром и вечером. Менее чем за час полета им удалось заметить шесть древесных кенгуру Беннетта: среди них были одиночное животное, пара и группа из трех, все они соответствуют известным размерам ареала обитания для этого вида. Для сравнения, традиционные наземные обследования часто требуют нескольких ночей наблюдений, чтобы обнаружить одно животное.

Результаты ученых показывают, что древесные кенгуру Беннетта процветают в низинных тропических лесах мыса Трибулейшн. Ученые также планируют продолжить исследования и сделать их систематическими — это позволит понять, как меняется плотность популяции в зависимости от типа леса, высоты и других факторов.

Еще одним интригующим открытием стал рацион древесных кенгуру. Используя цветную зум-камеру беспилотника, ученые определили лианы и листья, которые они ели. Лоза Decalobanthus peltatus и огненная лоза Tetracera daemeliana были популярными вариантами в меню.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили вымерший вид кенгуру, лазавших по деревьям.