Ученые обнаружили вымерший вид кенгуру, лазавших по деревьям

Неизвестный ранее вид сумчатых жил около 4 тыс. лет назад.

Исследователи обнаружили вымерший вид кенгуру, которые приспособились к лазанью по деревьям. Об этом сообщает Phys.org.

Доктор Натали Уорбертон из Университета Мердока и профессор Гэвин Придо из Университета Флиндерса выяснили, что новый вид отличался не только своим умением лазать по деревьям, но и необычным карманом в носу.

"Образцы, которые мы проанализировали, в том числе несколько черепа и два почти полных скелета предполагают, что этот вид кенгуру лазал и медленно перемещался по деревьям", – говорит Уорбертон.

Скелеты кенгуру были найдены в пещерах Тилаколео на равнине Налларбор и пещерах в Западной Австралии. Ученые предполагают, что вид жил на земле около 4 тыс. лет назад.

"Пещеры Тилаколео известны тем, что ископаемые останки сохраняются там почти целыми, они дают нам представление о высоком уровне разнообразия крупных сумчатых видов, которые населяли регион, превратившийся сейчас в засушливую безлесную равнину", – отмечают ученые.

Исследователи отмечают, что все группы кенгуру и валлаби, кроме одной, живут на земле. Исключение представляют лишь небольшие древесные кенгуру. Все эти виды тесно связаны между собой, а это означает, что лазанье по деревьям не раз эволюционировало в генеалогическом древе кенгуру.

"У найденных окаменелостей необычно длинные пальцы на лапах с длинными изогнутыми когтями. Также они обладали мощными мышцами на руках, что позволяло им взбираться по деревьям. Еще одной отличительной чертой было длинная и подвижная шея, которая позволяла кенгуру выискивать листья на деревьях", – отмечает Варбертон.

Исследователи говорят, что открытие интересно не только с точки зрения необычного поведения кенгуру в прошлом, но местность, где были найдены останки. Умение лазать по деревьям предполагает, что ранее пустынная равнина была полна растительности.