Вчені виявили вимерлий вид кенгуру, який лазив по деревах

Невідомий раніше вид сумчастих жив близько 4 тис років тому.

Дослідники виявили вимерлий вид кенгуру, які пристосувалися до лазіння по деревах. Про це повідомляє Phys.org.

Доктор Наталі Уорбертон з Університету Мердока і професор Гевін Прідо з Університету Фліндерса з'ясували, що новий вид відрізнявся не тільки своїм умінням лазити по деревах, але і незвичайною кишенею в носі.

"Зразки, які ми проаналізували, зокрема кілька черепів і два майже повних скелета припускають, що цей вид кенгуру лазив і повільно переміщався по деревах", — говорить Уорбертон.

Скелети кенгуру були знайдені у печерах Тілаколео на рівнині Налларбор і печерах у Західній Австралії. Вчені припускають, що вид жив на землі близько 4 тис років тому.

"Печери Тілаколео відомі тим, що викопні рештки зберігаються там майже цілими, вони дають нам уявлення про високий рівень різноманітності великих сумчастих видів, які населяли регіон, що перетворився зараз на посушливу безлісну рівнину", — зазначають вчені.

Дослідники зазначають, що всі групи кенгуру і валлабі, крім однієї, живуть на землі. Виняток становлять лише невеликі деревні кенгуру. Всі ці види тісно пов'язані між собою, а це означає, що лазіння по деревах не раз еволюціонувало у генеалогічному дереві кенгуру.

"У знайдених скам'янілостей незвично довгі пальці на лапах з довгими вигнутими пазурами. Також вони мали потужні м'язи на руках, що дозволяло їм підніматися по деревах. Ще однією відмінною рисою була довга і рухома шия, яка дозволяла кенгуру вишукувати листя на деревах", — зазначає Варбертон.

Дослідники говорять, що відкриття цікаве не тільки з точки зору незвичайної поведінки кенгуру в минулому, але місцевість, де знайшли рештки. Уміння лазити по деревах передбачає, що раніше пустельна рівнина була сповнена рослинності.