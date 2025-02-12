Одні з найзагадковіших сумчастих Австралії роками уникали вчених: вони нарешті попалися (фото)

Вчені використовували абсолютно нову технологію безпілотників, що дає змогу провести новаторське дослідження.

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Деревні кенгуру Беннетта — одні з найзагадковіших і найневловиміших сумчастих Австралії, яким довгий час вдавалося уникати дослідників. У новій роботі вченим вдалося досягти прориву, залучивши нову технологію теплових безпілотників для виявлення цих рідкісних тварин з безпрецедентною ефективністю, пише Daily Mail.

Деревні кенгуру зустрічаються лише в тропічних лісах Австралії та Нової Гвінеї. На відміну від своїх наземних родичів, вони проводять своє життя на верхівках дерев, харчуючись листям і ліанами. Однак їхня залежність від дерев робить тварин вразливими через вирубку лісів і зміни клімату.

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Дослідники зазначають, що 12 із 14 видів деревних кенгуру сьогодні занесені до списку таких, що перебувають під загрозою зникнення. Проте вченим все ще занадто мало відомо про їхню чисельність або звички через труднощі з вивченням у густих тропічних лісах.

Результати нового дослідження знаменують собою значний крок уперед, вселяючи надію на поліпшення охорони цих невловних тварин. Під час дослідження вчені використовували теплові безпілотники, здатні виявити тварин за теплом тіл — це допомогло команді розгадати таємниці деревних кенгуру і спрямувати зусилля з їхнього захисту.

Деревні кенгуру Беннетта мешкають у найсуворіших і густо зарослих тропічних лісах Австралії на північ від річки Дейнтрі в Крайньому Північному Квінсленді. Тварини рідко спускаються зі своїх повитих виноградом верхівок дерев, висота яких може досягати 40 метрів.

Раніше в дослідженнях цього виду вчені використовували традиційні методи, такі як: точкове освітлення і ручні тепловізійні камери. На жаль, часто ці методи є обмеженими, а тому не дозволяють виявити кенгуру. У результаті не проводилося систематичних обстежень деревних кенгуру Беннетта, а оцінки чисельності популяції були засновані на застарілих спостереженнях і непідтверджених даних.

Тепловізійна камера дрона зафіксувала трьох сумчастих у кронах дерев Фото: long-covid

У новому дослідженні вчені вирішили виправити ситуацію і використовували для цього теплові безпілотники, оснащені інфрачервоними камерами, що виявляють теплові сигнатури з повітря. Теплокровні тварини, такі як деревні кенгуру, виділяються на тлі більш прохолодного тропічного лісу, навіть якщо вони частково приховані листям. У результаті технологія теплових безпілотників дає вченим важливу перевагу порівняно з традиційними методами.

Під час дослідження вчені провели три польоти безпілотників в обсерваторії тропічного лісу Дейнтрі, Кейп Тріб'юлейшн, вранці та ввечері. Менш ніж за годину польоту їм вдалося помітити шість деревних кенгуру Беннетта: серед них були поодинока тварина, пара і група з трьох, усі вони відповідають відомим розмірам ареалу проживання для цього виду. Для порівняння, традиційні наземні обстеження часто вимагають кількох ночей спостережень, щоб виявити одну тварину.

Результати вчених показують, що деревні кенгуру Беннетта процвітають у низинних тропічних лісах мису Трібулейшн. Науковці також планують продовжити дослідження і зробити їх систематичними — це дасть змогу зрозуміти, як змінюється щільність популяції залежно від типу лісу, висоти та інших чинників.

Ще одним цікавим відкриттям став раціон деревних кенгуру. Використовуючи кольорову зум-камеру безпілотника, вчені визначили ліани та листя, які вони їли. Лоза Decalobanthus peltatus і вогняна лоза Tetracera daemeliana були популярними варіантами в меню.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили вимерлий вид кенгуру, які лазили по деревах.