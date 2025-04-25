Привет, Эми: крупнейшие морские хищники неожиданно заговорили на человеческом языке

Несколько лет назад ученые обнаружили, что плененная косатка способна подражать человеческой речи. Утверждалось, что сотрудники аквариума обучили косатку по имени Вики произносить некоторые слова на языке людей. Вики также могла издавать звук, похожий на скрип двери, и имитировать зов слона.

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Об этом пишет Discover Magazine.

История о косатке по имени Вики облетела весь мир в 2018 году. Тогда сотрудники аквариума Marineland в Антибе сообщили, что Вики обучена произносить слова "А-а-а", "привет", "Эми" и "один, два, три". В целом, по словам исследователей, неудивительно, что киты умеют подражать речь. По словам ученого-исследователя косаток Деборы Джайлз, косатки на самом деле очень слуховые животные и способны общаться между собой даже на огромных расстояниях, чтобы узнать, какова окружающая среда, где найти друг друга и где найти еду.

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Однако общение — лишь часть того, кем являются эти морские хищники. Например, известна история молодой южной косатки по имени Луна, которая отделилась от своей стаи и оказалась в ловушке в заливе Нутка у западного побережья острова Ванкувер. Косатка была изолирована от своих сородичей, а потому начала подражать звукам лодок и других морских обитателей в попытке общаться.

По словам нейробиолога Лори Марино, изучающего интеллект и поведение животных, общение чрезвычайно важно для косаток по целому ряду причин: во-первых, косатки — социальные существа, во-вторых, они — культурные существа. Исследователи описывают культуру, как совокупность привычек и поведения, которые усваиваются и передаются от животного к животному, а также от старых особей к молодым. Любопытно, что культура косаток на самом деле отличается в зависимости от группы и сообщества.

Например, культура косаток, обитающих у берегов Новой Зеландии, отличается от культуры китов, живущих на Тихоокеанском северо-западе. Эти культурные различия усваиваются и действительно определяют, кем они являются как сообщество. Отметим, что большинство культурных привычек китов, как правило, включают:

охоту;

кормление;

воспитание детенышей и другие.

Вся эта культурная коммуникация требует большого, сложного мозга. По словам Марино, исследования показали, что мозг косатки весит около 4,9 килограмма, что в 3,5 раза больше человеческого. Он также большой в сравнении с размером тела косатки — примерно в 2,5 раза больше, чем могли предположить ученые. Но дело не только в размере.

Исследователи также обнаружили, что мозг косатки невероятно сложен. Например, неокортекс косатки, содержащий области, связанные, помимо прочего, с познанием, эмоциями, памятью и, да, коммуникацией, является самым морщинистым неокортексом среди всех животных на планете, даже более морщинистым, чем мозг человека. Это делает мозг косаток невероятно сложным.

Известно, что косатки общаются с помощью различных свистов и щелчков, и у такой коммуникации есть своя собственная грамматика. Ученым пока не удалось разгадать язык косаток, однако их способность подражать речи других живых существ указывают на несколько моментов:

косатки учатся с помощью голоса;

у косаток есть определенный уровень осознанности.

В результате ученые пришли к выводу, что косатки подражают человеческой речи потому, что пытаются общаться. Если вы находитесь в ситуации, когда другой вид держит вас в аквариуме, кормит, просит что-то сделать, вероятно, вам захочется общаться с ним или хотя бы попробовать установить контакт.

Ранее Фокус писал о том, что косатки учатся новому ужасающему поведению: что говорят ученые.