Привіт, Емі: найбільші морські хижаки несподівано заговорили людською мовою

Кілька років тому вчені виявили, що полонена косатка здатна наслідувати людську мову. Стверджувалося, що співробітники акваріума навчили косатку, на ім'я Вікі, вимовляти деякі слова мовою людей. Вікі також могла видавати звук, схожий на скрип дверей, і імітувати поклик слона.

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Про це пише Discover Magazine.

Історія про косатку, на ім'я Вікі, облетіла весь світ у 2018 році. Тоді співробітники акваріума Marineland в Антібі повідомили, що Вікі навчена вимовляти слова "А-а-а", "привіт", "Емі" і "один, два, три". Загалом, за словами дослідників, не дивно, що кити вміють наслідувати мову. За словами вченої-дослідниці косаток Дебори Джайлз, косатки насправді дуже слухові тварини й здатні спілкуватися між собою навіть на величезних відстанях, щоб дізнатися, яким є навколишнє середовище, де знайти один одного і де знайти їжу.

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Однак спілкування — лише частина того, ким є ці морські хижаки. Наприклад, відома історія молодої південної косатки, на ім'я Луна, яка відокремилася від своєї зграї й опинилася в пастці в затоці Нутка біля західного узбережжя острова Ванкувер. Косатка була ізольована від своїх родичів, а тому почала наслідувати звуки човнів та інших морських мешканців у спробі спілкуватися.

За словами нейробіолога Лорі Марино, який вивчає інтелект і поведінку тварин, спілкування надзвичайно важливе для косаток з цілої низки причин: по-перше, косатки — соціальні істоти, по-друге, вони — культурні істоти. Дослідники описують культуру, як сукупність звичок і поведінки, які засвоюються і передаються від тварини до тварини, а також від старих особин до молодих. Цікаво, що культура косаток насправді відрізняється залежно від групи та спільноти.

Наприклад, культура косаток, що мешкають біля берегів Нової Зеландії, відрізняється від культури китів, що живуть на Тихоокеанському північному заході. Ці культурні відмінності засвоюються і дійсно визначають, ким вони є як спільнота. Зазначимо, що більшість культурних звичок китів, як правило, включають:

полювання;

годування;

виховання дитинчат та інші.

Уся ця культурна комунікація вимагає великого, складного мозку. За словами Марино, дослідження показали, що мозок косатки важить близько 4,9 кілограма, що в 3,5 раза більше за людський. Він також великий порівняно з розміром тіла косатки — приблизно у 2,5 раза більший, ніж могли припустити вчені. Але справа не тільки в розмірі.

Дослідники також виявили, що мозок косатки неймовірно складний. Наприклад, неокортекс косатки, що містить області, пов'язані, крім іншого, з пізнанням, емоціями, пам'яттю і, так, комунікацією, є найбільш зморшкуватим неокортексом серед усіх тварин на планеті, навіть більш зморшкуватим, ніж мозок людини. Це робить мозок косаток неймовірно складним.

Відомо, що косатки спілкуються за допомогою різноманітних свистів і клацань, і в такої комунікації є своя власна граматика. Вченим поки що не вдалося розгадати мову косаток, проте їхня здатність наслідувати мову інших живих істот вказують на кілька моментів:

косатки вчаться за допомогою голосу;

у косаток є певний рівень усвідомленості.

У результаті вчені дійшли висновку, що косатки наслідують людську мову тому, що намагаються спілкуватися. Якщо ви перебуваєте в ситуації, коли інший вид тримає вас в акваріумі, годує, просить щось зробити, ймовірно, вам захочеться спілкуватися з ним або хоча б спробувати встановити контакт.

Раніше Фокус писав про те, що косатки вчаться новій жахливій поведінці: що кажуть учені.