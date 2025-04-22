Кошки нас чему-то учат: зачем они приносят в дом мертвых животных

Домашние кошки, которым позволяют гулять на улице, могут приносить в дом мертвых птиц или грызунов. Ученые рассказали, почему кошки не съедают убитых ими животных, а приносят их в дом.

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Об этом сообщает LiveScience.

По словам экспертов, дело тут совсем не в том, что ваша кошка голодна. Причина такого поведения кроется в эволюционной истории этих животных. Ветеринар и медицинский директор ветеринарной службы Pure Paws в Нью-Йорке Стефани Лифф напоминает, что кошки по своей природе хищники, хотя и были одомашнены более 10 тыс. лет назад. Современные кошки сохранили свой инстинкт охоты.

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Городской эколог из Университета Париж-Сакле Эммануэль Бодри говорит, что существует несколько гипотез того, почему кошки приносят в дом свою добычу. Основная гипотеза говорит о том, что такое поведение имеет материнские корни. Дело в том, что в дикой природе кошки-матери ходят на охоту и приносят добычу своим котятам. Таким образом они не только кормят своих котят, но и дают им возможность играть с добычей, практикуясь в охоте и распознавании добычи.

"В этом контексте кошки могут считать нас неумелыми котятами, которых нужно обучать. Это своего рода комплимент, они считают вас частью своей семьи", — говорит Борди.

Другая теория заключается в том, что кошки могут чувствовать себя в больше безопасности, поедая свою добычу дома, а не в незнакомой обстановке. В этом случае кошки воспринимают дом своего человека как убежище, где они могут уединиться и спокойно поесть.

Также эксперты говорят, что одни кошки могут охотиться постоянно, а другие очень редко. Такое разделение среди домашних кошем ученые подметили довольно давно. Существует три основных фактора, которые влияют на поведение домашних любимцев: личность, окружающая среда и общение хозяев со своими любимцами.

В одном из исследований ученые решили углубиться в фактор личности. Работа показала, что доминирующие, агрессивные и активные кошки приносили в дом больше мертвых животных. В это же время, кошки с более мягким и дружелюбным характером, как правило, приносили меньше добычи в дом.

Для того, чтобы отучить кошку носить "подарки" в дом можно предпринять несколько шагов.

"Простое ограничение доступа к добыче может изменить поведение кошки", — отмечает Лифф.

Иными словами, эксперты советуют не выпускать кошку на улицу, а также убрать кормушки для птиц во дворе. При этом охотничьи инстинкты животного должны быть удовлетворены другим образом. К примеру, купить кошке игрушки, за которыми она сможет гоняться и ловить.

Отмечается, что домашние кошки являются одной из причин сокращения популяций диких животных. Наши домашние любимцы убивают миллиарды птиц и млекопитающих ежегодно, даже приводя к полному вымиранию видов на отдаленных островах. Кроме этого, содержание кошек в помещении также более полезно для их же здоровья, потому как добыча может быть полна паразитов, заражена бешенством или другими опасными заболеваниями.

Напомним, ученые рассказали, как рассчитать, сколько лет вашей кошке на самом деле. Исследователи создали "калькулятор", позволяющий определить реальный возраст питомца.