Кішки нас чогось навчають: навіщо вони приносять у дім мертвих тварин

Домашні кішки, яким дозволяють гуляти на вулиці, можуть приносити в дім мертвих птахів або гризунів. Учені розповіли, чому кішки не з'їдають убитих ними тварин, а приносять їх у дім.

Related video

Про це повідомляє LiveScience.

За словами експертів, справа тут зовсім не в тому, що ваша кішка голодна. Причина такої поведінки криється в еволюційній історії цих тварин. Ветеринар і медичний директор ветеринарної служби Pure Paws у Нью-Йорку Стефані Ліфф нагадує, що кішки за своєю природою хижаки, хоча і були одомашнені понад 10 тис. років тому. Сучасні кішки зберегли свій інстинкт полювання.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Міський еколог з Університету Париж-Сакле Еммануель Бодрі каже, що існує кілька гіпотез того, чому кішки приносять у дім свою здобич. Основна гіпотеза говорить про те, що така поведінка має материнське коріння. Річ у тім, що в дикій природі кішки-матері ходять на полювання і приносять здобич своїм кошенятам. Таким чином вони не тільки годують своїх кошенят, а й дають їм можливість гратися зі здобиччю, практикуючись у полюванні та розпізнаванні здобичі.

"У цьому контексті кішки можуть вважати нас невмілими кошенятами, яких потрібно навчати. Це свого роду комплімент, вони вважають вас частиною своєї сім'ї", — каже Борді.

Інша теорія полягає в тому, що кішки можуть почуватися в більшій безпеці, поїдаючи свою здобич вдома, а не в незнайомій обстановці. У цьому випадку кішки сприймають дім своєї людини як притулок, де вони можуть усамітнитися і спокійно поїсти.

Також експерти кажуть, що одні кішки можуть полювати постійно, а інші дуже рідко. Такий поділ серед домашніх кошем вчені помітили досить давно. Існує три основні чинники, які впливають на поведінку домашніх улюбленців: особистість, навколишнє середовище та спілкування господарів зі своїми улюбленцями.

В одному з досліджень учені вирішили заглибитися у фактор особистості. Робота показала, що домінантні, агресивні й активні кішки приносили в дім більше мертвих тварин. Водночас кішки з м'якшим і доброзичливішим характером, як правило, приносили менше здобичі в дім.

Для того, щоб відучити кішку носити "подарунки" в будинок, можна зробити кілька кроків.

"Просте обмеження доступу до здобичі може змінити поведінку кішки", — зазначає Ліфф.

Іншими словами, експерти радять не випускати кішку на вулицю, а також прибрати годівниці для птахів у дворі. При цьому мисливські інстинкти тварини мають бути задоволені іншим чином. Наприклад, купити кішці іграшки, за якими вона зможе ганятися і ловити.

Зазначається, що домашні коти є однією з причин скорочення популяцій диких тварин. Наші домашні улюбленці вбивають мільярди птахів і ссавців щороку, навіть призводячи до повного вимирання видів на віддалених островах. Крім цього, утримання кішок у приміщенні також більш корисне для їхнього ж здоров'я, бо здобич може бути сповнена паразитів, заражена сказом або іншими небезпечними захворюваннями.

Нагадаємо, вчені розповіли, як розрахувати, скільки років вашій кішці насправді. Дослідники створили "калькулятор", що дає змогу визначити реальний вік вихованця.