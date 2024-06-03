Онкобольная Сара Фергюсон рассказала правду о своем самочувствии

Полгода назад у герцогини Йоркской диагностировали злокачественную меланому. Пройти через испытания ей помогла ее большая семья.

64-летняя Сара, герцогиня Йоркская, мать принцесс Евгении и Беатрис и бывшая жена принца Эндрю, стала героиней нового выпуска Hello и в беседе с журналистами рассказала не только о своей семье, деятельности, но и о борьбе с раком.

Как известно, прошлым летом у нее был диагностирован рак молочной железы во время плановой маммографии, когда она перенесла одну мастэктомию. Шесть месяцев спустя у нее обнаружили злокачественную меланому. Теперь Сара регулярно проходит осмотры на предмет рецидивов, и прогноз врачей положительный.

"Меня нужно регулярно проверять, и мне нужно наносить крем на лицо, чтобы избежать повреждений от солнца, что означает большие волдыри на моем лице, груди и руках в течение трех недель. Но я не занимаюсь иммунотерапией, не принимаю никаких лекарств или прохожу химиотерапию, за что я очень благодарна", – рассказала герцогиня.

По ее словам, сейчас она чувствует себя лучше, чем когда-либо. Пройти через все испытания ей помогли ее дочери Беатрис и Евгения, внуки Сиена, Август и Єрнест, а также пасынок Беатрис Вольфи.

Сара на страницах журнала Hello

"У меня самая исключительная семья, у меня необычайно замечательная команда, и у меня есть огромная способность радоваться. Я всегда воспитывала своих девочек настолько честными и откровенными, что они знают, что я скажу им это прямо, как бы трудно это ни было. Поэтому, когда они сказали: "Мама, скажи нам абсолютную правду – они вылечили рак?" и ответ был да, они знали, что они в безопасности", – подчеркнула героиня номера.

Теперь Сара делает максимум для того, чтобы побудить людей быть бдительными в отношении своего здоровья, и говорит, что этот опыт повлиял на ее взгляды на жизнь.

"Думаю, это меня разбудило. Оно дало мне хороший пинок под зад и сказало: "Хорошо, ты начнешь жить сейчас, в 64 года, или будешь продолжать не совсем жить?" Вам не обязательно быть тем, кем все хотят, чтобы вы были: просто будьте самим собой", – отметила герцогиня.

Герцогиня Йоркская поддерживает Украину, противостоящую российской агрессии

Она добавила, что человеком, который знал ее настоящей, была покойная королева Елизавета II".

"Перед смертью она сказала: "Сара, достаточно быть собой", – вспоминает женщина.

Сара признается, что долгое время скрывала свою личность под подушкой, будучи уверенной, что никто не хочет о ней слышать больше, чем необходимо:

"Помню, как мой отец сказал мне: "Ты зануда". И теперь я просто больше не извиняюсь".

Кроме того, что является членом королевской семьи, Фергюсон основала Фонд Сары для работы с организациями, которые соответствуют ее ценностям, и на протяжении десятилетий была покровителем Британского кардиологического фонда и Фонда борьбы с раком подростков.

Мать принцесс также известная писательница. Она собирается опубликовать версию книги "Женщина-интрига" в мягкой обложке, свою вторую историческую художественную работу для Mills & Boon и продолжение бестселлера 2021 года "Ее сердце для компаса".

Сара Фергюсон представляет новую книгу "Женщина-интрига"

"Я действительно чувствую, что начала новую карьеру в свои 60 лет; я горжусь тем, что называю себя писателем. Выпустить книгу, которая родилась в вашем воображении, это довольно необычно. Мои романы были очень хорошо приняты читателями, и это очень приятно. Для меня это был момент гордости, когда обе книги вошли в список бестселлеров Sunday Times", – не скрывает гордости Фергюсон.

Ранее Фокус писал, что Сара Фергюсон впервые за много лет присоединилась к королевской семье в Сандрингеме.