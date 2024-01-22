Сара Фергюсон рассказала о своем состоянии после обнаружения рака кожи

За последний год у мамы двоих детей обнаружили рак груди и злокачественную меланому. Сейчас она восстанавливается дома с семьей.

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Герцогиня Йоркская Сара Фергюсон обратилась к поклонникам после того, как у нее диагностировали злокачественную меланому. В своем Instagram бывшая жена принца Эндрю показала фото из Австрии, где она проходила лечение, и рассказала о своем шоке, но призналась, что сейчас находится в "хорошем настроении".

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У Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, диагностировали рак кожи

"Я уделяла немного времени себе, поскольку мне поставили диагноз злокачественная меланома, форма рака кожи, мой второй диагноз рака за год после того, как этим летом мне поставили диагноз рак молочной железы, а я перенесла мастэктомию и реконструктивную операцию", — призналась мама принцессы Евгении и принцессы Беатрис.

"Конечно, новый диагноз рака был шоком, но я в хорошем настроении и благодарна за многочисленные сообщения любви и поддержки", — добавила Сара Фергюсон.

Сара Фергюсон

Заболевание было обнаружено после удаления нескольких родинок, когда герцогиня Йоркская лечилась от рака груди в июне 2023 года. Было обнаружено, что одна из родинок была злокачественной.

Призывая поклонников проверять любые подозрительные вещи на своем теле, королевская персона добавила: "Я считаю, что мой опыт подчеркивает важность проверки размера, формы, цвета и текстуры новых родинок, которые могут быть признаком меланомы, и призываю всех, кто читает это, быть усердными".

Напомним, Сара Фергюсон поделилась свежим снимком любимых корги покойной королевы Елизаветы ІІ.

Также Фокус писал о появлении Сары Фергюсон на рождественской службе в Сандрингеме.