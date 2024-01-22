Сара Фергюсон розповіла про свій стан після виявлення раку шкіри

За останній рік у мами двох дітей виявили рак грудей та злоякісну меланому. Наразі вона відновлюється вдома з родиною.

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Герцогиня Йоркська Сара Фергюсон звернулася до шанувальників після того, як у неї діагностували злоякісну меланому. У своєму Instagram колишня дружина принца Ендрю показала фото з Австрії, де вона проходила лікування, та розповіла про свій шок, але зізналася, що наразі перебуває в "гарному настрої".

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У Сари Фергюсон, герцогині Йоркської, діагностували рак шкіри

"Я приділяла трохи часу собі, оскільки мені поставили діагноз злоякісна меланома, форма раку шкіри, мій другий діагноз раку за рік після того, як цього літа мені поставили діагноз рак молочної залози, а я перенесла мастектомію та реконструктивну операцію", — зізналася мама принцеси Євгенії та принцеси Беатріс.

"Звичайно, новий діагноз раку був шоком, але я в хорошому настрої і вдячна за численні повідомлення любові та підтримки", — додала Сара Фергюсон.

Сара Фергюсон

Захворювання було виявлено після видалення кількох родимок, коли герцогиня Йоркська лікувалася від раку грудей у червні 2023 року. Було виявлено, що одна з родимок була злоякісною.

Закликаючи шанувальників перевіряти будь-які підозрілі речі на своєму тілі, королівська персона додала: "Я вважаю, що мій досвід підкреслює важливість перевірки розміру, форми, кольору та текстури нових родимок, які можуть бути ознакою меланоми, і закликаю всіх, хто читає це, бути старанним".

Нагадаємо, Сара Фергюсон поділилася свіжим знімком улюблених коргі покійної королеви Єлизавети ІІ.

Також Фокус писав про появу Сари Фергюсон на різдвяній службі в Сандрінгемі.