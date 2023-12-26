Сара Фергюсон уперше за багато років приєдналася до королівської сім'ї в Сандрінгемі (фото)

Сара Фергюсон приєдналася до колишнього чоловіка і дочок із зятями.

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Нинішня поява королівської сім'ї на різдвяній службі в церкві Святої Марії Магдалини в Сандрінґемі стала предметом активного обговорення, оскільки до неї приєдналася Сара Ферґюсон, колишня дружина принца Ендрю і мати принцес Євгенії та Беатріс, пише People.

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Для заходу вона вибрала повністю темно-зелений образ. Вона вбралася в стильне смарагдово-зелене пальто, додавши ободок, прикрашений павичевим пір'ям, зелені півчобітки і зелений замшевий клатч.

Сара Йоркська не брала участі в різдвяній прогулянці королівської сім'ї до церкви від початку 1990-х років, оскільки пара розійшлася 1992 року і розлучилася 1996-го. Однак принц Ендрю і Фергі, як ласкаво називають герцогиню, залишилися друзями і навіть досі разом живуть у Королівській ложі у Віндзорі.

Герцогиня Йоркська мала елегантний вигляд у смарагдово-зеленому ансамблі Фото: Getty

Дві доньки колишньої пари, принцеса Беатріс і принцеса Євгенія, також відвідали традиційну різдвяну прогулянку. У Різдво Сара в Instagram поділилася фотографією, де зображена зі своїми дітьми.

"Ми насолоджуємося товариством один одного і відчуваємо вдячність сьогодні. Сподіваюся, у всіх буде чудовий день. Щасливого Різдва всім, хто святкує, і привітання всім із прийдешнім святом!" — ідеться в підписі.

Сам принц Ендрю теж прийшов на службу, незважаючи на те, що відмовився від королівської ролі. Він оголосив про своє рішення "відступити від громадських обов'язків" 2019 року після сенсаційного інтерв'ю BBC про зв'язки з опальним фінансистом Джеффрі Епштейном.

У січні 2022 року королева Єлизавета позбавила сина військових звань і патронажів на тлі позову Вірджинії Джуффре проти нього про сексуальне насильство, у якому Джуффре стверджувала, що Епштейн продав її та змусив зайнятися сексом із королівською родиною у віці 17 років. Ендрю заперечує будь-яке правопорушення. У лютому було досягнуто позасудової угоди, сума якої не розголошується.

Принц Ендрю зберіг свій титул герцога Йоркського і місце в лінії престолонаслідування, посідаючи там восьме місце після двох дітей принца Гаррі і Меган Маркл. Однак він більше не використовує стиль "Його Королівська Високість" ні в якій офіційній якості.

Уперше з 1990-их років Сара Фергюсон ішла до церкви з іншими членами королівської сім'ї Фото: Getty

Хоча принц Ендрю більше не виконує королівських обов'язків, він, як і раніше, відвідує сімейні заходи, як-от традиційну великодню недільну церковну службу і прогулянку до церкви на Різдво минулого року.

Під час прес-туру по США, присвяченого роману Сари Фергюсон "Найбільш інтригуюча леді", авторка зізналася, що їй було важко бачити "падіння" свого колишнього чоловіка.

"Ми були поруч один з одним — ви знаєте, коли в минулому в мене були дійсно погані часи, Ендрю завжди був поруч. Він винятково добрий і дуже, дуже хороший дідусь. Він дуже наполегливий щодо дівчаток. Ми жінки, яким теж доводилося бачити падіння дуже сильної людини, і це було дійсно важко побачити", — говорила вона.

Раніше Фокус писав, що Чарльз ІІІ запропонував своєму братові принцу Ендрю перебратися в котедж Фрогмор-гауз.