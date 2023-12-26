Сара Фергюсон впервые за много лет присоединилась к королевской семье в Сандрингеме (фото)

Сара Фергюсон присоединилась к бывшему мужу и дочерям с зятьями.

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Нынешнее появление королевской семьи на рождественской службе в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме стало предметом активного обсуждения, поскольку к ней присоединилась Сара Фергюсон, бывшая жена принца Эндрю и мать принцесс Евгении и Беатрис, пишет People.

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Для мероприятия она выбрала полностью темно-зеленый образ. Она нарядилась в стильное изумрудно-зеленое пальто, добавив ободок, украшенный павлиньими перьями, зеленые полусапожки и зеленый замшевый клатч.

Сара Йоркская не участвовала в рождественской прогулке королевской семьи в церковь с начала 1990-х годов, поскольку пара рассталась в 1992 году и развелась в 1996-м. Однако принц Эндрю и Ферги, как ласково называют герцогиню, остались друзьями и даже до сих пор вместе живут в Королевской ложе в Виндзоре.

Герцогиня Йоркская выглядела элегантно в изумрудно-зеленом ансамбле Фото: Getty

Две дочери бывшей пары, принцесса Беатрис и принцесса Евгения, также посетили традиционную рождественскую прогулку. В Рождество Сара в Instagram поделилась фотографией, где изображена со своими детьми.

"Мы наслаждаемся обществом друг друга и чувствуем благодарность сегодня. Надеюсь, у всех будет чудесный день. Счастливого Рождества всем, кто празднует, и поздравления всем с наступающим праздником!" – говорится в подписи.

Сам принц Эндрю тоже пришел на службу, несмотря на то, что отказался от королевской роли. Он объявил о своем решении "отступить от общественных обязанностей" в 2019 году после сенсационного интервью BBC о связях с опальным финансистом Джеффри Эпштейном.

В январе 2022 года королева Елизавета лишила сына воинских званий и патронажей на фоне иска Вирджинии Джуффре против него о сексуальном насилии, в котором Джуффре утверждала, что Эпштейн продал ее и заставил заняться сексом с королевской семьей в возрасте 17 лет. Эндрю отрицает любое правонарушение. В феврале было достигнуто внесудебное соглашение, сумма которого не разглашается.

Принц Эндрю сохранил свой титул герцога Йоркского и место в линии престолонаследия, занимая там восьмое место после двоих детей принца Гарри и Меган Маркл. Однако он больше не использует стиль "Его Королевское Высочество" ни в каком официальном качестве.

Впервые с 1990-ых годов Сара Фергюсон шла в церковь с другими членами королевской семьи Фото: Getty

Хотя принц Эндрю больше не выполняет королевских обязанностей, он по-прежнему посещает семейные мероприятия, такие как традиционная пасхальная воскресная церковная служба и прогулка в церковь на Рождество в прошлом году.

Во время пресс-тура по США, посвященного роману Сары Фергюсон "Самая интригующая леди", автор призналась, что ей было трудно видеть "падение" своего бывшего мужа.

"Мы были рядом друг с другом — вы знаете, когда в прошлом у меня были действительно плохие времена, Эндрю всегда был рядом. Он исключительно добрый и очень, очень хороший дедушка. Он очень настойчив в отношении девочек. Мы женщины, которым тоже приходилось видеть падение очень сильного человека, и это было действительно трудно увидеть", – говорила она.

Ранее Фокус писал, что Чарльз ІІІ предложил своему брату принцу Эндрю перебраться в котедж Фрогмор-хауз.