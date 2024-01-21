У Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, диагностировали рак кожи

Злокачественную меланому диагностировали у 64-летней Ферги всего через несколько месяцев после лечения от рака молочной железы. Сейчас герцогиня Йоркская находится в Австрии.

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У Сары Фергюсон диагностировали рак кожи всего через несколько месяцев после лечения рака груди. Герцогине Йоркской удалили родинку, которая оказалась злокачественной меланомой, наиболее серьезным типом рака кожи. Ферги, как ее называют, уже третий член королевской семьи Великобритании, у которого оказались проблемы со здоровьем. Ранее в этом месяце в больнице оказались король Чарльз и Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Mail.

Это произошло после того, как в прошлом году 64-летняя женщина перенесла операцию на груди и инсайдеры заявили, что для нее это были "непростые времена".

Сара Фергюсон с дочками: принцессами Беатрис и Евгенией Фото: Getty Images

Саре Фергюсон удалили несколько родинок во время операции в прошлом году и одна из них оказалась злокачественной.

Бывшая жена принца Эндрю провела несколько последних недель в Австрии в роскошной клинике MAYRLIFE в Альтаузе после того, как отметила Рождество с королевской семьей в Сандрингеме. Эта клиника пользуется популярностью среди селебрити: ранее там лечились Наоми Кэмпбелл, Карли Клосс и Ребел Уилсон.

Есть надежда, что рак был обнаружен достаточно рано, и у нее больше не будет проблем, но ей придется пройти дополнительные обследования, чтобы определить, распространился ли он.

Меланома — это тип рака кожи, который может распространяться на другие участки тела, в основном из-за воздействия ультрафиолетового света от солнца или соляриев.

Люди с более бледной кожей, большим количеством родинок и семейным анамнезом рака кожи, как правило, подвергаются большему риску развития этого заболевания.

Представитель Сары Фергюсон, герцогини Йоркской, сказал: "После того, как этим летом ей поставили диагноз ранней формы рака груди, у Сары, герцогини Йоркской, теперь диагностирована злокачественная меланома. Ее дерматолог попросил удалить и проанализировать несколько родинок одновременно с реконструктивной операцией после мастэктомии, и одна из них была идентифицирована как раковая. Она проходит дальнейшее расследование, чтобы убедиться, что это было обнаружено на ранних стадиях. Очевидно, что еще один диагноз, поставленный вскоре после лечения рака груди, вызывает беспокойство, но герцогиня остается в хорошем настроении".

Эта новость появилась через несколько дней после того, как стало известно, что король Чарльз III и Кейт Миддлтон, принцесса Уэльская, находятся в больнице.

Принцесса Кэтрин была доставлена ​​в больницу на прошлой неделе для плановой операции на брюшной полости, в результате которой она останется в клинике в Лондоне на срок от десяти до 14 дней, а также потребует до трех месяцев отдыха и восстановления дома. Причина операции неизвестна.

В тот же день, когда Кейт перенесла операцию, было объявлено, что на следующей неделе король Чарльз будет лечить увеличенную простату.